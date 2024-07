Robert Fico: Nem adjuk el a lelkünket, és fenntartjuk a jogot arra, hogy szuverén álláspontot képviseljünk

Fico Kína szerepét nélkülözhetetlennek nevezte az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos béketárgyalások szempontjából, és megjegyezte, hogy ezt a témát pekingi látogatásán is fel fogja vetni. Robert Fico a videóban kifejtette, hogy az általa vezetett Irány (Smer-SD) párt készen áll a tárgyalásokra az Európai Szocialisták Pártjához (PES) és a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségéhez (S&D) való esetleges csatlakozásról az Európai Parlamentben, bár ennek kikötései is vannak.

