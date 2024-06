Robert Fico maradandó mozgásszervi károsodást szenvedett

A portál közölte , hogy Kaliňák arra is utalt, Fico hasával is gondok vannak. „Egy hasi lőtt seb után ezek a szervek már nem úgy működnek, mint 17 vagy 30 évesen” – mondta Kaliňák , majd hozzátette, a kormányfő egészségügyi állapota továbbra is „nagyon kiszámíthatatlan”.

Your browser does not support the video tag.