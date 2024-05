Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Elnökválasztás kezdődött Litvániában Elnökválasztás kezdődött vasárnap Litvániában, az államfői tisztségért nyolc jelölt indul, köztük a hivatalban lévő Gitanas Nauseda, továbbá Ingrida Simonyte miniszterelnök. A voksolás második fordulóját, ha szükséges, május 26-án rendezik. Diákok vesztették életüket egy buszbalesetben Balesetet szenvedett egy iskolabusz az indonéziai Jáva szigetén, a szerencsétlenségben legkevesebb 11-en meghaltak, köztük kilenc középiskolás diák - jelentették be helyi hatóságok vasárnap.