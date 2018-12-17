2018. december 17.,
hétfő, Lázár, Olimpia napja

Robbantottak egy athéni tévécsatornánál

Hír TV

2018. december 17., hétfő 09:49, frissítve: hétfő 09:53

Pokolgép robbant az egyik tévé épületénél Görögországban. Az akció hajnalban a Szkáj tévétársaság székházánál történt, Athén tengerparti részén. A támadásban nem sérült meg senki, mert a korábban érkezett figyelmeztető telefonhívás miatt kiürítették az épületet. Az anyagi kár azonban jelentős. Egyelőre egyik csoport sem vállalta magára a támadást, de korábban az robbantásokat szélsőbaloldali és anarchista szervezetek hajtottak végre görög médiumok ellen.

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