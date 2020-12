Robbantások Kabulban, többen meghaltak

Megérkezett Budapestre az Európában elsőként engedélyeztetett csaknem 10 ezer adag koronavírus elleni oltóanyag. Már ma elkezdődik az egészségügyi dolgozók koronavírus elleni oltása a Dél-pesti Centrumkórházban, majd délután a Semmelweis Egyetem Klinikáján - számolt be a köztévé. Szombaton érkezett meg az Európai Unió összes tagállamába, így Magyarországra is a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinája - közölte a Pfizer Magyarország ügyvezető igazgatója a közmédiával. Vereckei Péter azt mondta, hogy az első, „szimbolikus szállítmányban" 9750 adag vakcina található, de a következő hetekben a szerződésben meghatározott feltételek szerint rendszeresen szállítanak majd oltóanyagot a kormány által kijelölt oltópontokra. 1 198 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 315 362-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 118 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 8 951-re emelkedett. 2021-ben indul minden idők legnagyobb otthonteremtési programja – mondta a Kopp Mária Intézet Népesedésért és a Családokért elnöke. Fűrész Tünde emlékeztetett: 6 millió forintig úgy újíthatják fel ingatlanaikat a családok, hogy abból 3 millió forintot támogatásként visszatérít az állam és az egész összegre kedvezményes kölcsönt biztosítanak azoknak, akik erre igényt tartanak. Összegyűlt a kellő mennyiségű aláírás Svédországban a székely petíció aláírásgyűjtésén - számolt be híradónknak az írdalá.hu kampányfőnöke. Pesty László elmondta: már napokkal ezelőtt látszott, hogy még idén sikerülhet elérni Svédországban a törvényben meghatározott limitet, végül meglett a szükséges 15 ezer szignó. Már csak egy országból kell a szükséges számú aláírás, hogy sikeres legyen a Székely Nemzeti Tanács által a nemzeti régiók védelmében indított európai polgári kezdeményezés - közölte a kezdeményezés kapcsán indított petíció kampányfőnöke az M1-en. Lövöldözést jelentettek a berlini Kreuzberg városnegyedből, négyen megsebesültek, a támadó elmenekült - közölte a német főváros rendőrsége. A „jóságot nem ismerő” mai emberiség ébredését sürgette Ferenc pápa, miközben az egyszerű jászolban született gyermek Jézust idézte példaként szenteste a majdnem teljesen üres Szent Péter-bazilikában bemutatott misén. Minden korábbinál nagyobb szükségünk van a testvériségre - hangoztatta virtuális karácsonyi üzenetében Ferenc pápa, emlékeztetve az ökológiai válságra és a világjárvány által súlyosbított gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségekre. Sebastian Fischer: Az Európai Unió tagállamai kinyilvánították, hogy szándékuk szerint már a következő napokban döntést hoznak az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi kapocslatokról szóló megállapodás előzetes, ideiglenes alkalmazásáról. Százszázalékos vámliberalizációt biztosít a kétoldalú áruforgalomban az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatrendszerének feltételeiről szóló megállapodás. London január 1-jétől beszünteti az emberek szabad mozgását biztosító uniós jog érvényesítését, és mindenkire egyformán érvényes, pontozásos elbírálási bevándorlási szabályozást léptet életbe. Azok az uniós polgárok, akik törvényesen laknak Nagy-Britanniában, megtarthatják összes megszerzett jogosultságuk. Brit és lengyel katonák, valamint francia tűzoltók is bekapcsolódtak a hét eleji francia határzár miatt Angliában feltorlódott több ezer kamion sofőrjeinek koronavírus-tesztelésébe. A világon 79,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,75 millió, a gyógyultaké 45 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ma érkezik az új típusú koronavírus ellen a Pfizer és a BioNTech vállalatok által közösen kifejlesztett oltóanyag első szállítmánya Ausztriába. Ismét szigorú szabályok léptek érvénybe Ausztriában, visszaállt az ünnepekre felfüggesztett kijárási korlátozás. Romániában meghaladta a 15 ezret a koronavírus-járványnak tulajdonított halálesetek száma. Megjelent Franciaországban a koronavírus Nagy-Britanniában azonosított mutációja - közölte a francia egészségügyi minisztérium. A YouGov közvélemény-kutató társaság adatai szerint a német lakosság csaknem kétharmada beoltatná magát az új típusú koronavírus ellen. Nem akarja beoltatni magát az új típusú koronavírus ellen a fehérorosz elnök. Ezt maga Aljakszandr Lukasenko közölte a minszki gyermekinfektológiai kórházban tett látogatása során. Mohamed bin Szalmán elsőként adatta be magának a koronavírus elleni vakcinát Szaúd-Arábiában. Tüdőgyulladással kórházba került Milo Djukanovic montenegrói köztársasági elnök, koronavírustesztjei azonban negatív eredményt mutattak - közölte az ország államfői hivatalának sajtószolgálata. Előre hozott választásokat helyezett kilátásba jövőre a hegyi-karabahi helyzet kezelése miatt nagy belpolitikai nyomás alá került Nikol Pasinján örmény miniszterelnök, egyben elutasította a lemondását sürgető ellenzéki követeléseket. Súlyos aggodalmát fejezte ki az afgán kormány, miután nyilvánosságra kerültek videofelvételek, amelyeken tálib vezetők feltételezhetően sebesült harcosaikat látogatják pakisztáni kiképzőtáborokban és városokban. Afganisztán azzal vádolja Pakisztánt, hogy támogatást és menedéket nyújt az afgán kormány megdöntéséért harcoló radikális iszlamista táliboknak. Iszlámábád ezt következetesen tagadja. Az izraeli légierő a Hamász palesztin iszlamista szervezet létesítményeit bombázta a Gázai övezetben. Négyen életüket vesztették és többen megsebesültek Kabul különböző részein elkövetett négy robbantásos merényletben - jelentette be az afgán főváros rendőrsége. Aknára futott és kisebb károkat szenvedett egy teherhajó a Vörös-tengeren - közölte a Szaúd-Arábia vezette katonai koalíció. Több mint kétszáz áldozatát találták meg eddig annak az etiópiai tömeggyilkosságnak, amelyet az ország nyugati részében fekvő Benishangul-Gumuz államban követtek el a héten. Felrobbant egy parkoló lakóautó Tennessee amerikai állam fővárosának, Nashville-nek a belvárosában, három ember nem életveszélyesen megsérült, a rendőrség azt gyanítja, hogy szándékos robbantás történt. Lehetséges emberi maradványokat találtak a Tennessee amerikai állam fővárosának, Nashville-nek a belvárosában felrobbant parkoló lakóautó közelében. Legalább 26 ember életét vesztette egy hajóbalesetben az ugandai Albert-tavon - közölték a helyi hatóságok. Felébresztették a mesterséges kómából az Újpesten megkéselt rendőrt. A 26 éves őrmester várhatóan napokon belül elhagyhatja az intenzív osztályt. A megsérült kolléganője, aki lelőtte a támadót, megfigyelés után elhagyhatta a kórházat. Meghalt egy ember lakástűzben Mezőberényben pénteken; karácsony első napján több tűzhöz, közlekedési balesethez is riasztották a tűzoltókat - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. A Ferencváros az idei után jövőre is szeretne a Bajnokok Ligája csoportkörébe jutni - közölte Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója. NBA: Miami Heat-New Orleans Pelicans 111:98 Charlie Dalin állt az élre a Vendée Globe szóló földkerülő vitorlásversenyen.