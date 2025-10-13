Keresés

Külföld

"Robbanásszerű hang, majd csend" – Drámai pillanatok a szlovákiai vonatbaleset helyszínén

2025. október 13., hétfő 21:20
katasztrófa Szlovákia mentés sérültek vonatbaleset gyorsvonat Szádalmás

"Robbanásszerű hangot hallottunk" – számoltak be a túlélők arról a borzalmas pillanatról, amikor két gyorsvonat összeütközött a szlovákiai Szádalmás határában. A balesetben csaknem százan sérültek meg. Túlélők és szemtanúk drámai beszámolói következnek a káosz pillanatairól.

A robbanás pillanata: "Mint egy harmonika"

A Kassa felől Rozsnyó irányába tartó gyorsvonat utasai számára egyetlen pillanat alatt változott meg minden. "Egy hatalmas, robbanásszerű hangot hallottunk, amelyet óriási rázkódás, csikorgás és hátborzongató zaj követett" – mesélte egy ötvenes éveiben járó férfi, aki az első vagonban utazott. Az ütközés ereje eszméletlen erővel préselte az ülésbe, miközben a körülötte ülők tehetetlenül zuhantak a földre. A legmegrázóbb képet egyetlen mondatával festette le: "Úgy repültek a körülöttem ülők, mint az üres papírpoharak." Egy mellette ülő hölgy hozzátette, látták, ahogy a vagon hátsó része "úgy összehajlott, mint egy harmonika". "Senkinek sem kívánom ezt a látványt, pláne nem ennyire testközelből. Rémisztő volt, még most is remegek" – mondta a könnyebb sérüléseket szenvedett nő.

Káosz a vagonban: üvegszilánkok és sötétség

Az ütközés után a vagon belsejében eluralkodott a pokol. A padlót másodpercek alatt üvegszilánkok, fémtörmelékek és leszakadt alkatrészek borították el. "A barátnőmmel együtt a földre zuhantam" – idézte fel egy másik utas. "A plafonból pedig valamilyen folyadék is el kezdett szivárogni. Nagyon megijedtünk." A sötétben és a káoszban az első reakció a döbbenet volt, amit hamarosan a fájdalom és a segítségkérő kiáltások hangja váltott fel.

A hangok kívülről: "Mintha az emberek kiabálását hallottam volna"

A baleset hangjára a közeli házakban élők is felfigyeltek. A sínekhez közel, a kertjében dolgozó egyik férfi azt mondta: "Hatalmas robajra lettem figyelmes, amit csikorgás és egy csattanás követett. Azután csend lett, és mintha az emberek kiabálását hallottam volna." A környékbeliek azonnal tudták, hogy nagy a baj. A mentés azonban a beszámolók szerint rendkívül gyorsan megindult; a szemtanúk szerint pár perccel a csattanás után már hallani lehetett a helyszínre siető mentő- és rendőrautók szirénáit, nem sokkal később pedig a mentőhelikopterek is megérkeztek.

Teljes cikk IDE KATTINTVA olvasható.

Forrás: ujszo.com

