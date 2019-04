Robbanások történtek vasárnap Srí Lankán két templomnál és két szállodánál

Orbán Viktor miniszterelnök kedden Kazahsztánba utazik, ahol hivatalos látogatást tesz, majd április 25-28. között Pekingben Kína vezetőivel tárgyal. Közel kétmillióan kaphattak eddig migránskártyát, de Brüsszel és az ENSZ kiterjesztené a programot - közölte a Magyar Nemzet. A szolgáltatás elviekben csak a regisztrált menedékkérőknek jár, a jogosultságot viszont nehéz; a kedvezményezett személyazonosságát és szándékait pedig gyakorlatilag lehetetlen ellenőrizni - tette hozzá a lap. A migránskártyák emelik a biztonsági kockázatot Európára nézve, hiszen az elmúlt években rengeteg ártó szándékkal érkező illegális bevándorló kapott juttatást a kártyák által - mondta Horváth József biztonságpolitikai szakértő az M1-en. Európa biztonsági szempontból egy rendkívül negatív spirálba került - mondta Földi László biztonságpolitikai szakértő. Négy héttel a határidő lejárta előtt már több mint 5700-an jelezték, hogy az Európai Parlament magyar tagjainak választásán a 134 külképviselet valamelyikén akarnak voksolni. A falusi csok részletszabályai egy-két héten belül megjelennek. Bár a program július elsején kezdődik, máris óriási az érdeklődés - nyilatkozta Gyopáros Alpár, a Magyar falu program kormánybiztosa. Vonatkozzanak ugyanazok a szabályok a kannabisz-tartalmú termékek fogyasztására, mint az alkohol-tartalmú termékek fogyasztására, erről szeretne népszavazást kezdeményezni a Magyar Liberális Párt - közölte Sermer Ádám, a párt főpolgármester-jelöltje. Négyszázötvenmillió forinttal támogatja több karitatív szervezet elektromosgépjármű-beszerzését az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint a név nélküli migránskártyák anyagilag, jogilag és politikailag is egyre kevésbé áttekinthetőek. Nő a kereslet a minőségi termékek iránt az ünnepek idején, ami jó a gazdaságnak és a kistermelőknek is - mondta Fodor Attila, a CBA Kereskedelmi Kft. kommunikációs igazgatója Bukovinai székely szokás szerinti húsvéti ételszentelést tartottak a Tolna megyei Kismányokon, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének szervezésében. A rendőrség 59, dokumentumok nélküli migránsra bukkant egy lopott rendszámmal közlekedő teherautóban Görögország északi részén - közölték a hatóságok. Őrizetbe vett a rendőrség két embert az északír városban, Londonderry-ben történt lövöldözéssel összefüggésben, amelyben meggyilkoltak egy fiatal újságírónőt. Könnygázt vetettek be a sárgamellényes tüntetőkkel szemben a legújabb tüntetésen a párizsi rendőrök, kora délutánig 126 embert vettek őrizetbe a hatóságok. Ismét kormányellenes tüntetők vonultak az utcákra Belgrád belvárosában Aleksandar Vucic szerb elnök lemondását követelve. Ferenc pápa arra szólította fel az embereket a szombat esti vigilián, hogy győzzék le a félelmet és a kétségbeesést, mert ezek véget vetnek a reménynek. Ma rendezik az ukrán elnökválasztás második fordulóját. Koszovó hazatelepítette 110 állampolgárát Szíriából, főként olyan nőket, akik követték dzsihadista férjüket a háborús zónába, valamint az ő gyerekeiket - közölte a koszovói igazságügyi miniszter. Több mint 50 orosz állampolgárságú gyermeket hoztak vissza hazájába 2018 decembere óta Szíriából és Irakból - közölte Anna Kuznyecova, az orosz elnök gyermekjogi biztosa. Támadás érte az afgán távközlési minisztérium épületét Kabulban, legkevesebb 12 ember - 5 támadó, 4 civil és 3 katona - vesztette életét, és 8-an megsebesültek - közölte Naszrát Rahími afgán belügyi szóvivő. Megtámadtak egy ebolás betegeket kezelő egészségügyi központot a Kongói Demokratikus Köztársaságban, mindössze órákkal azt követően, hogy egy másik ilyen klinikát is támadás ért. Négy török katona és húsz fegyveres támadó vesztette életét a török hadsereg és a Kurdisztáni Munkáspárt közötti összecsapásokban az iraki határ közelében - közölte a török védelmi minisztérium. Harminchat szíriai kormánykatona halt meg az Iszlám Állam fegyvereseinek támadásában az elmúlt 48 órában - közölte az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja. Ellentámadást indítottak a nemzetközileg elismert, Tripoliban székelő líbiai egységkormányhoz hű milíciák a fővárost ostromló Halífa Haftar tábornok vezette „Líbiai Nemzeti Hadsereg” csapatai ellen. Pénzmosás és nagy összegű külföldi valuta törvénytelen birtoklása gyanújával indított nyomozást a szudáni főügyész Omar el-Besír megbuktatott szudáni elnök ellen - közölték igazságügyi források. Egyiptomban népszavazás van az elnöki jogkört bővítő alkotmánymódosításról. Három templomot és három szállodát ért robbantásos támadás húsvétvasárnap Srí Lankán, olyan helyeken, ahol turisták nagy számban megfordulnak. Legkevesebb 20 ember meghalt, további 160 pedig megsebesült. Két gyalogost gázolt el egy autó Cegléden; az egyikük a helyszínen életét vesztette, a másik súlyos sérüléseket szenvedett. Megöltek egy férfit Pesterzsébeten; a rendőrök a helyszínen elfogták az elkövetőt. Lezuhant egy légi jármű, egy girokopter a Komárom-Esztergom megyei Máriahalom térségében, a pilóta meghalt - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A gyanú szerint megölte feleségét, majd öngyilkos lett egy forráskúti férfi - közölte a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Egy veszprémi szórakozóhelyen két férfi tettlegességig fajuló szóváltásba keveredett. Dulakodás közben egyikük elesett, és a helyszínen meghalt. Férfi vízilabda ob I: RacioNet-Honvéd - Szolnoki Dózsa 7:7 Labdarúgó NB I: Puskás Akadémia - Mezőkövesd 1:0; Diósgyőr - Paks 1:0; Újpest - Budapest Honvéd 0:0; Debrecen - Haladás 2:1; MTK - Kisvárda 0:1; Ferencváros - Vidi 4:1 Férfi kézilabda NB I: Ferencvárosi TC - RotaChrom Dabas 22:24 Maker's Mark HFL: Fehérvár Enthroners - Kijev Capitals 23:7 Három magyar érmest avattak a szumósok észtországi Európa-bajnokságán, az U21-es korosztályban.