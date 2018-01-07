2018. január 8.,
hétfő, Gyöngyvér napja

10°

Robbanás volt Stockholmban

Hír TV

2018. január 7., vasárnap 13:13, frissítve: vasárnap 16:03

Robbanás történt egy metróállomás bejáratánál Stockholm egyik külvárosában, a detonáció következtében egy idős férfi meghalt, egy nő pedig megsebesült.

A hatóságok nem terrorcselekményként kezelik a történteket. A rendőrség szerint a hatvanas éveiben járó férfi a földről felvett egy tárgyat, amely azonnal felrobbant. Helyi sajtójelentések szerint kézigránát robbanhatott fel, de a rendőrség ezt még nem erősítette meg. A helyszínelés idejére a metróállomást és környékét lezárták.

Hír TVvissza a címlapra
metróStockholmrobbanás

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Nagy port kavart Orbán bajorországi látogatása

2

Hír TV

Matolcsy: Tartozik az állam, meg nem is

3

Hír TV

„Három hónappal a választások előtt vágott pofán minket a Fidesz”

4

Hír TV

Titkolják a Soros-konzultáció eredményét?

5

Hír TV

Orbán Viktor Simicska Lajostól is pénzt kért

6

Hír TV

Arab turistacsoportra hívtak rendőröket a helyiek Cegléden