Robbanás volt Hollandiában egy iskolánál + videó

Egy csütörtökön közzétett rendőrségi jelentés szerint év eleje óta 496 robbantásos támadást követtek el hollandiai lakóházak és vállalkozások ellen, több mint kétszeresét tavalyi év azonos időszakában történt ilyen jellegű incidenseknek. Továbbra is Rotterdamban és Amszterdamban történik a legtöbb támadás, de egyre többet követnek el kisebb városokban is. A hatóságok és a holland települések polgármesterei fokozott segítséget kértek a növekvő bűnözés elleni küzdelemhez, és egyebek mellett a támadásokhoz gyakran használt Kobra tűzijátéktelepek európai uniós szintű betiltását szorgalmazták.

