Robbanás történt Kabul diplomáciai negyedében

Az első év mérlege szerint olyan jól teljesít az online számla, hogy jövőre akár 10 százalék alatt lehet az adóelkerülés mértéke - mondta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Mától lépnek életbe a Családvédelmi Akcióterv egyes intézkedései: felvehető a Babaváró Támogatás, a nagycsaládosok kedvezményt kaphatnak autóvásárlásaikhoz, és a CSOK is kiegészül egy a használt ingatlanokhoz igényelhető kölcsönnel. A kormány célja, hogy évről-évre mindig egyre könnyebb legyen a családalapítás Magyarországon - jelentette ki Novák Katalin államtitkár. Novák Katalin elmondta: azt szeretnénk, ha a lehető legszélesebb körnek és a leginkább zökkenőmentesen hozzáférhető legyen ez a támogatási forma. A Jobbik felszólította a kormányt, hogy a devizahitelezés problémáinak ügyében ne hagyatkozzon kizárólag a Magyar Nemzeti Bankra, hanem vegye figyelembe a szakemberek véleményét is. Kálmán Olga alkalmatlan politikusnak, mert aki erre a pályára lép annak a vereséggel is szembe kell néznie - erről beszélt a Fidesz önkormányzati választási kampányfőnöke a Bayer show-ban. Kósa Lajos szerint az újságíróból lett politikus nem akarta ezt megtenni, ezért nem vett részt a főpolgármester-jelölti előválasztás eredményhirdetésén. Több ezren fürdőztek a Dunában a Római-parton szombaton, amelyet a Valyo egyesület és a Maradjanak a Fák a Rómain csoport szervezett. A tesztnappal a szervezők azt kívánták bemutatni, hogy mekkora igény van egy ingyenes szabadstrandra. Az Óbudai Önkormányzat ígérete szerint 2020-ra állandó szabadstrandot alakítanak ki a Római-parton. A Fővárosi Önkormányzat 400 millió forintot különített el a sétány rendbetételére. Az államnak őrködni kell afölött, hogy mit tesznek a globális cégek - mondta Csath Magdolna közgazdász az M1 műsorában. Minden készen áll arra, hogy megkezdődhessen az aratás, amely elé „jó reménységgel nézünk” - mondta Nagy István agrárminiszter. A trianoni szerződés napjává nyilvánítanák Romániában június 4-ét, ami azt jelentené, hogy ezen a napon a történelmi esemény jelentőségét népszerűsítő rendezvényeket tartanának, és országszerte kitűzik a nemzeti lobogót - közölte a Mediafax hírügynökség. A lengyelországi Lublinban megemlékezést tartottak a lengyel-litván unió megalapításának 450. évfordulójáról, amelyen a magyar parlamenti küldöttség is részt vett. Súlyos, sőt történelmi hibát követne el az Európai Néppárt, ha támogatásukkal Frans Timmermans lenne az Európai Bizottság elnöke - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök Joseph Daulnak, az EPP elnökének írt levelében az Origo információi szerint. Emmanuel Macron francia elnökkel is találkozott Orbán Viktor magyar miniszterelnök a visegrádi négyek kormányfőinek társaságában a brüsszeli EU-csúcson. A magyar kormány elfogadhatatlannak tartja, hogy Frans Timmermans kerüljön az Európai Bizottság élére, ugyanis a szociáldemokrata csúcsjelölt Soros György embere - közölte Kovács Zoltán államtitkár. Angela Merkel német kancellárt kivéve az összes néppárti miniszterelnök vétózta Frans Timmermans kinevezését az Európai Bizottság élére - értesült az MTI. A V4 országai egyöntetűen ellenzik, hogy Frans Timmermans szociáldemokrata csúcsjelölt kerüljön az Európai Bizottság élére - értesült a PAP lengyel hírügynökség. Nagy-Britannia él uniós tagságával járó jogaival, és teljesíti ebből fakadó kötelezettségeit mindaddig, amíg az EU teljes jogú tagja - jelentette ki Theresa May brit miniszterelnök Brüsszelben. Azonnali cselekvést sürgetett a klímakatasztrófa elkerülése érdekében Abu-Dzabiban António Guterres ENSZ-főtitkár, arra hivatkozva, hogy a klímaváltozás folyamata gyorsabban megy végbe, mint azt az előrejelzések jósolják. Aláírták az Európai Unió és Vietnam közötti szabadkereskedelmi és beruházásvédelmi egyezményt - jelentették be Brüsszelben. A palesztin hatóság szabadon engedte Szaláh Abú Majala hebroni palesztin üzeletembert, akit azért vették őrizetbe, mert részt vett a héten megtartott bahreini konferencián. Donald Trump amerikai elnök a párbeszéd elmélyítését javasolta Vlagyimir Putyin orosz államfőnek oszakai találkozójukon - közölte Dmitrij Peszkovot, a Kreml szóvivője. Washington és Phenjan újrakezdi az észak-koreai nukleáris leszerelést célzó tárgyalásokat - jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Könnygázt vetett be és gumilövedékeket használt Isztambulban a rendőrség tüntetők ellen, akik azért tiltakoztak, mert idén sem tarthatták meg a meleg méltóság menetét - közölte az Evrensel török napilap. Tízezrek vonultak a szudáni főváros, Kartúm és több más város utcáira, hogy polgári kormányzást követeljenek. Meghalt egy férfi a Balatonban Balatonfenyvesnél - közölte a rendőrség. Pályakarbantartás miatt pótlóbusz jár az 1-es villamos helyett a Puskás Ferenc Stadion és a Népliget között vasárnapig. Zárva lesznek a gyógyszertárak, a háziorvosi rendelők és a szakrendelők ma, az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napján, a Semmelweis-napon. A hőség veszélye miatt az egész országban első- és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki mára az Országos Meteorológiai Szolgálat. Női kosárlabda Eb: Törökország - Magyarország 59:58 A tornász Péter Sára bronzérmet szerzett az ugrás döntőjében a minszki Európa Játékokon. A tornász Vecsernyés Dávid bronzérmet szerzett nyújtón a minszki Európa Játékokon. A kötöttfogásúak 87 kilogrammos kategóriájában szereplő Lőrincz Viktor bronzérmet nyert a minszki Európa Játékok birkózótornáján. A pályakerékpáros Szalontay Sándor az első forduló reményfutama után búcsúzott keirinben a minszki Európa Játékokon. Címvédőként Hölle Martin nyert a kettesfogathajtók között a hollandiai Beekbergenben rendezett nemzetközi versenyen.