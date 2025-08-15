Keresés

Robbanás történt egy oroszországi lőporüzemben

2025. augusztus 15., péntek 13:11 | MTI

Öt ember életét vesztette egy robbanás következtében, amely az oroszországi rjazanyi régió silovói járásában, az Elasztik gyár lőporüzemében történt - közölték a helyi hatóságok.

  • Robbanás történt egy oroszországi lőporüzemben

A sérültek számát még nem véglegesítették. Az első jelentések három halottról és húsz sebesültről szóltak. Az RT médiaügynökség szerint húsz ember lehet a romok alatt.

A régióban felállítottak egy válságstábot a következmények felszámolására, és Pavel Malkov kormányzó a helyszínre utazott.

Az orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma szerint a mentéshez hetven embert és 28 járművet vezényeltek ki. A gyár személyzetét evakuálták, a lakosságot nem fenyegeti veszély.

A mentőszolgálatok úgy tájékoztatták a RIA Novosztyi hírügynökséget, hogy a robbanást valószínűleg a biztonsági előírások megsértése okozta.

MTI

Botrány Budapesten: vége az ingyenes parkolásnak

Szalay-Bobrovnicky Kristóf: Egy hónapon belül a harmadik NATO szövetségesünknek segítünk az erdőtüzek oltásában

Napindító – Trump: Meggyőződésem, hogy Putyin megállapodást fog kötni

