Robbanás történt egy koppenhágai rendőrőrsnél

2022. januárjára két és félszeresére nő a védőnők bére - jelentette ki az egészségügyért felelős államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Horváth Ildikó elmondta, július elsejével elkezdődött a védőnők bérének felzárkóztatása azzal, hogy az egészségügyi szakdolgozói bértábla hatálya alá kerültek. Betegsége miatt nem indul újra Miskolcon a polgármesterségért Kriza Ákos, aki a Fidesz-KDNP színeiben második ciklusát tölti a város élén. A kormánypártok jelöltje a posztra Alakszai Zoltán, aki jelenleg Miskolc jegyzője. Ötvenmillió forintot költ a szocialista vezetésű XIX. kerület közterületi reklámokra, miközben a helyi, fogyatékossággal élőket segítő civil szervezetek programjait nem támogatták az idei költségvetés tárgyalásakor. Üdvözöljük Észak-Pesten feliratú táblákkal fogadták Karácsony Gergelyt Csepelen a Fidelitas tagjai - a felirat arra utalt, hogy az ellenzék főpolgármester-jelöltje egy kampányeseményen Csepelt nem dél-, hanem észak-pesti kerületként határozta meg. Karácsony Gergelynek tájékoztatnia kellett volna a zuglói képviselő-testületet az új parkolási szerződésről - jelentette ki Rozgonyi Zoltán, a kerület fideszes alpolgármestere. Az Origo július közepén hozta nyilvánosságra, hogy a polgármester az önkormányzatot megkerülve kötött új megállapodást. Karácsony Gergely híradónk kérdésére azt mondta: azért nem szólt, mert a megállapodás értéke alacsony volt. Megtörte a csendet Donáth László egyik áldozata. A Békásmegyeri Gaudio-polis Szeretetház korábbi dolgozója a 888.hu-nak azt mondta: rendszeresen zaklatta az intézmény munkatársait a volt MSZP-s politikus. A lelkész lánya, Donáth Anna, a Momentum EP-képviselője korábban többször elutasította a szexuális zaklatás minden formáját, most azonban nem kívánt megszólalni az ügyben. Az LMP az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének friss jelentés alapján arra szólítja fel a kormányt, hogy támogassa az éghajlatbarát mezőgazdasági technológiákat, alakítsa át az agrártámogatási rendszert és növelje a hazai zöldfelületeket. Egyre több támogatást és segítséget kapnak a családok az iskolakezdéshez - mondta Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke. Tovább emelkedik a gyógyászati segédeszközök támogatása, jövőre már 73,8 milliárd forint áll rendelkezésre erre a célra - közölte Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár. Másfélszer többen igényelték júliusban a Diákhitel1-et, mint egy évvel korábban. Átadták az Ökumenikus Segélyszervezet Esélytáborát és új raktárbázisát a szervezet kastélyosdombói központjában. Soltész Miklós államtitkár hangsúlyozta: az egyházaknak és az egyházi karitatív szervezeteknek nagy szerepük van abban, hogy 2010-ben szemléletváltás kezdődött a szociális segélyezésben. Nem egységes a magyarországi elektromosautó-töltők piaca, ahány hálózat, annyi szokás, és bár sok helyen ingyenes a szolgáltatás, egyre több üzemeltető cég vezet be tarifát, elsősorban a nagyobb teljesítményű állomásain - írja a Népszava. Az uniós átlagot meghaladó, tíz százalékos növekedés várható az év végéig az idegenforgalomban, amely a gazdaság húzóágazata - mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. Mielőbb választásokat kell tartani Olaszországban - hangsúlyozta az olasz belügyminiszter. Matteo Salvini leszögezte: elfogadhatatlan lenne bármilyen kísérlet arra, hogy új olasz kormánykoalíció lépjen a mostani helyébe. 46 migránst találtak egy kisteherautóban a szerb határőrök a szerb-észak-macedón határhoz közeli Presevó körzetében. Görögország új, konzervatív kormánya fel kívánja gyorsítani a menedékkérelmi eljárásokat, és haladéktalanul visszaküldené Törökországba azokat, akiknek a kérelmét elutasítják - jelentette be Jórgosz Kumucákosz belügyminiszter-helyettes. Robbanás történt egy koppenhágai rendőrőrsön, nincsenek sebesültek. Fokozott biztonsági feltételek mellett folytatják augusztus 19-től a párizsi Notre-Dame székesegyház helyreállítási munkáit, amelyeket a munkások egészségére veszélyt jelentő, nem megfelelően kezelt ólomszennyezettség miatt függesztettek fel. Egy zsarolási ügy miatt mondott le az észak-macedón különleges ügyész - írta tényfeltáró cikkében a Lá Veritá című olasz lap. Katica Janeva euró milliókért cserébe ejtette volna egy vállalkozó pénzmosási ügyét. A különleges ügyészséget nyugat-európai nyomásra azért hozták létre, hogy a korábbi jobboldali kormányfő, Nikola Gruevszki idején történt lehallgatások ügyét vizsgálja. Szakértők szerint, ha bebizonyosodik, hogy az ügyészséget vezető Katica Janeva kompromittálódott, az kérdésessé teheti a Nikola Gruevszki elleni vádakat és a vezető jobboldali politikusok elítélését. Magához tért a fejüknél összenőtt, és a múlt héten magyar orvosok által Dakkában sikeresen szétválasztott bangladesi sziámi ikrek egyike - a másiknak is önálló a légzése. Újabb detonációk voltak abban a szibériai hadianyagraktárban, amelyben hétfőn már robbanás történt - közölte a Krasznojarszki terület kormányzójának sajtószolgálata. Az El Pasó-i tömegmészárlás elkövetője azt vallotta, kifejezetten mexikóiakat akart megölni. Felrobbant egy üzemanyag-szállító tartálykocsi Tanzániában, hatvan ember meghalt, és közel hetvenen megsérültek. Tizenöt labdarúgó sérült meg villámcsapásban Németország déli részén. Lecsapott Kína keleti partvidékére a Lekima tájfun, földcsuszamlást is okozott, amelyben tizenhárom ember meghalt és tizenhat eltűnt. Tornádó tombolt Luxemburg délnyugati részén. Tizennégyre emelkedett a sérültek száma. Sárlavina temetett maga alá egy mianmari falut, a mentőalakulatok eddig 34 holttestet találtak az épületek romjai alatt, több mint nyolcvan ember eltűnt. Letartóztattak két holland fiatalt, akik a gyanú szerint marihuánát és MDMA tartalmú tablettákat értékesítettek a budapesti Sziget fesztiválon. Szombattól hétfő éjfélig másodfokú hőségriasztást adott ki az országos tisztifőorvos. Ingyen ad ásványvizet utasainak a MÁV-Start a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki állomásokon a hőségriasztás ideje alatt. Baleset miatt nem járnak a vonatok Fót és Csomád között. Hétfőtől két sávra szűkül a közlekedés a Rákóczi úton az Erzsébet híd felé a Főtáv által végzett fővárosi hőgyűrű távhővezeték-építési és -bővítési munkái miatt, Budapesten. Munkanap-áthelyezés miatt a közösségi közlekedés járatain ma munkanapi menetrend van érvényben, Budapesten fizetni kell a parkolásért. Szombat éjjel 23 órától vasárnap 3 óráig informatikai fejlesztést hajtanak végre az útdíjfizetés rendszerében, így az értékesítési szolgáltatások ebben az időpontban átmenetileg nem lesznek elérhetők – közölte a NÚSZ Zrt. A magyar U17-es női kézilabda-válogatott az elődöntőben 25:21-re legyőzte a dánokat az Európa-bajnokságon. Lucz Dóra nyerte a szétlövést női kajak egyes 200 méteren Csipes Tamarával szemben Szolnokon. Babos Tímea és Anett Kontaveit szettelőnyről kikapott, így búcsúzott a torontói keménypályás női tenisztorna párosversenyében.