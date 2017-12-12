2017. december 12.,
kedd, Gabriella napja

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Robbanás történt egy ausztriai földgázelosztónál

Hír TV

2017. december 12., kedd 14:06, frissítve: kedd 14:22

Akadozhat a gázellátás Olaszország és Horvátország irányában.

A legfontosabb terminálon történt a detonáció, a tűzben egy ember meghalt, tizennyolcan megsérültek. A terminál Alsó-Ausztriában, a szlovák határ közelében, Pozsonytól 30 kilométerre északra található. Az üzem vezetője szerint a hatóságok az irányításuk alatt tartják az eseményeket.

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