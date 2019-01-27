Robbanás rázta meg Hágát

2019. JANUÁR 27., VASÁRNAP
VARGA MIHÁLY: A KITELEPÍTETT SVÁBOK MAGUKKAL VITTÉK MAGYARSÁGUKAT.
ELFOGADHATATLAN AZ ANTISZEMITIZMUS BÁTORÍTÁSA EURÓPÁBAN, ÍGY MAGYARORSZÁGON IS - HANGSÚLYOZTA A FIDESZ A HOLOKAUSZT NEMZETKÖZI EMLÉKNAPJA ALKALMÁBÓL.
KÖZÖS RENDEZVÉNYT TARTOTT A MAZSIHISZ, A RABBIKÉPZÕ ÉS AZ ANDRÁSSY-EGYETEM BUDAPESTEN A HOLOKAUSZT ÁLDOZATAINAK NEMZETKÖZI EMLÉKNAPJÁN.
SOROS GYÖRGY EMBERÉNEK NEVEZTE AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK EP-LISTAVEZETÕJÉT, FRANS TIMMERMANST DEUTSCH TAMÁS, A FIDESZ EP-KÉPVISELÕJE SZOMBATON.
POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS: 6500 CSALÁDOT ÉS 10 EZER GYERMEKET ÉRT EL A KÜLHONI MAGYAR CSALÁDOK ÉVE PROGRAM.
A NEVELÕSZÜLÕK SEGÍTSÉGET NYÚJTANAK A RÁSZORULÓ GYEREKEKNEK MONDTA FÜLÖP ATTILA EMMI-ÁLLAMTITKÁR A LEHETETLEN NINCS PROGRAMSOROZAT SZOMBATI MEGNYITÓJÁN.
ÁSZ: JOGOSULATLAN ADATKEZELÉSNEK MINÕSÜL A JELENTÉSTERVEZETEK NYILVÁNOSSÁ TÉTELE, AMI VESZÉLYEZTETI A JOGÁLLAM MÛKÖDÉSÉT.
A BUDAPEST-BELGRÁD VASÚTVONALÉRT FELELÕS KORMÁNYBIZTOSNAK NEVEZTÉK KI PALKOVICS LÁSZLÓ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTERT.
PAKS II. NÉLKÜL NINCS HOSSZÚ TÁVÚ BIZTONSÁGOS ÁRAMELLÁTÁS - MONDTA SÜLI JÁNOS, A PAKSI BÕVÍTÉSÉRT FELELÕS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER.
BUDAPEST EURÓPA LEGBIZTONSÁGOSABB ÉS LEGSPORTOSABB FÕVÁROSA - JELENTETTE KI SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER.
RÉTVÁRI BENCE EMMI-ÁLLAMTITKÁR: CSAKNEM HARMINCEZER CSALÁD VETTE IGÉNYBE A CSOK-OT TAVALY.
TIZENEGYEDIK ALKALOMMAL IS AZ UTCÁKRA VONULTAK SZOMBATON A FRANCIAORSZÁGI SÁRGAMELLÉNYESEK PÁRIZSBAN ÉS A NAGYOBB VÁROSOKBAN.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: ÓRIÁSI HIBÁT KÖVETNEK EL A MIGRÁCIÓT ÖSZTÖNZÕ NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEK MONDTA NEW YORKBAN.
FÁKAT ÉS VILLANYVEZETÉKEKET SZAKÍTOTT LE, VALAMINT KÖZLEKEDÉSI GONDOKAT OKOZOTT AZ ÓNOS ESÕ ROMÁNIA DÉLI MEGYÉIBEN.
EGYELÕRE ISMERETLEN EREDETÛ ROBBANÁS TÖRTÉNT HÁGÁBAN VASÁRNAP - JELENTETTE A HELYI MÉDIA.
A DETONÁCIÓ KÖVETKEZTÉBEN ÖSSZEDÕLT EGY ÉPÜLET, ÉS NEM KIZÁRT, HOGY EMBEREK REKEDHETTEK A ROMOK ALATT - RTL NEWS TELEVÍZIÓ.
ÚJABB GÁT ÁTSZAKADÁSÁTÓL TARTANAK A BRAZÍLIAI TRAGÉDIA HELYSZÍNÉN.
TÖBB EZREN VONULTAK AZ EGYMÁST KÖVETÕ NYOLCADIK SZOMBATON BELGRÁD UTCÁIRA ALEKSANDAR VUCIC SZERB ELNÖK LEMONDÁSÁT KÖVETELVE.
A SEA WATCH MENTÕHAJÓN LEVÕ MIGRÁNSOK PARTRA SZÁLLÁSÁÉRT TÜNTETTEK A SZICÍLIAI SIRACUSÁBAN.
LEGKEVESEBB 42 EMBER, KÖZTÜK 13 CIVIL VESZTETTE ÉLETÉT A TERRORELLENES KOALÍCIÓ ISZLÁM ÁLLAM ELLENI BOMBÁZÁSÁBAN KELET-SZÍRIÁBAN.
LEGKEVESEBB EGY TÜNTETÕ MEGHALT ÉS 10-EN MEGSEBESÜLTEK, MIUTÁN AKTIVISTÁK MEGROHANTAK EGY TÖRÖK KATONAI TÁBORT KURDISZTÁNBAN.
ELTEMETTÉK VASÁRNAP AZ ANDALÚZIAI TOTALÁNBAN A KÉT HETE EGY KÚTBA ZUHANT KÉTÉVES SPANYOL KISFIÚT, AKINEK HOLTESTÉT SZOMBATON TALÁLTÁK MEG.
BOCSÁNATOT KÉRT MELANIA TRUMPTÓL ÉS KÁRTÉRÍTÉST FIZET A THE DAILY TELEGRAPH BRIT LAP, AMIÉRT VALÓTLANSÁGOKAT ÁLLÍTOTT RÓLA.
FÜLÖP EDINBURGHI HERCEG, SZEMÉLYES LEVÉLBEN KÉRT ELNÉZÉST TÍZ NAPPAL EZELÕTTI AUTÓBALESETÉNEK SÉRÜLTJÉTÕL.
PUCCSAL VÁDOLTA AZ USA-T OROSZORSZÁG NAGYKÖVETE AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSÁBAN VENEZUELA ÜGYÉBEN.
AZ USA AZ ELLENZÉKI JUAN GUAIDÓ IDEIGLENES VENEZUELAI ÁLLAMFÕKÉNT VALÓ ELISMERÉSÉT SÜRGETTE AZ ENSZ-BT-BEN.
A NÉMET, A FRANCIA ÉS A SPANYOL KORMÁNY BEJELENTETTE SZOMBATON, HOGY KÉSZ ELISMERNI VENEZUELAI ÁLLAMFÕKÉNT JUAN GUADIÓT.
ELPÁRTOLT A MADURO-KORMÁNYZATTÓL A WASHINGTONBAN AKKREDITÁLT VENEZUELAI KATONAI ATTASÉ, ÉS ERRE BÍZTATTA OTTHONI KATONATÁRSAIT IS.
VISSZAUTASÍTOTTA NICOLAS MADURO VENEZUELAI ELNÖK AZ EURÓPAI ORSZÁGOK NYOLCNAPOS ULTIMÁTUMÁT VASÁRNAP.
CARACAS FELFÜGGESZTETTE AZ AMERIKAI DIPLOMATÁK TÁVOZÁSÁRA VONATKOZÓ KÖVETELÉSÉT.
A VILÁGELSÕ NOVAK DJOKOVIC HETEDSZER NYERTE MEG AZ AUSZTRÁL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG FÉRFI VERSENYÉT.
NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT: AZ ORSZÁG ÉSZAKKELETI RÉSZÉN ROMLOTT A LEVEGÕ MINÕSÉGE A MAGAS SZÁLLÓPOR-KONCENTRÁCIÓ MIATT.
AUTÓ GÁZOLT HALÁLRA EGY KERÉKPÁROST 8708-AS ÚTON HORVÁTNÁDALJA TÉRSÉGBEN.
LAKÁSTÛZBEN VESZTETTE ÉLETÉT EGY EMBER SZABADKÍGYÓSON.
MENTÕAUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ AZ ÜLLÕI ÚT XVIII. KERÜLETI RÉSZÉN SZOMBATON, A LAKATOS UTCÁNÁL, NÉGYEN MEGSÉRÜLTEK.
7 ÉV 2 HÓNAP BÖRTÖNT KÉRT AZ ÜGYÉSZ M. RICHÁRDRA, A DÓZSA GYÖRGY ÚTI GÁZOLÓRA.