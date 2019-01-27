2019. január 27.,
vasárnap, Angelika napja

Robbanás rázta meg Hágát

Hír TV

2019. január 27., vasárnap 18:09, frissítve: vasárnap 18:17

Egyelőre ismeretlen eredetű robbanás történt Hágában - az RTL News televízió szerint. A detonáció következtében a holland nagyvárosban összedőlt egy épület, és nem kizárt, hogy emberek rekedhettek a romok alatt.
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