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Robbanás rázta meg az angol várost

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2018. február 25., vasárnap 23:01, frissítve: vasárnap 23:10

Robbanás történt az angliai Leicesterben. A Sky News úgy tudja, hogy egy ház és egy üzlet összeomlott. A rendőrség megfogalmazása szerint jelentős incidens történt. A robbanás oka egyelőre nem ismert. A hatóságok lezárták a környéket, és megkezdték a mentési munkálatokat, valamint a tűzoltást. Esetleges áldozatokról nem érkezett jelentés.

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