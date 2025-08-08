Keresés

RMDSZ-elnök: az államnak nincs joga megmondani, mit kezdjen az ember a magánnyugdíj-megtakarításával

2025. augusztus 08., péntek 18:00 | MTI

Az államnak nincs joga megmondani, mit kezdjen az ember a saját pénzével - írta közösségi oldalán Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke arra reagálva, hogy a bukaresti kormány megszüntetné a magánnyugdíj-megtakarítások egy összegben történő felvételének lehetőségét.

A szövetségi elnök hozzátette: a bukaresti négypárti koalícióban, amelynek az RMDSZ is tagja, nem volt egyeztetés az új szabályozásról, az RMDSZ pedig elutasít minden olyan javaslatot, amely korlátozná a magánnyugdíjalapba befizető emberek jogait.

"A magánnyugdíj a polgár megtakarítása, ezért csakis ő döntheti el, miként rendelkezik a befizetett összeggel. Sem a kormány, sem az állami intézmények nem szabhatják meg ezt" - szögezte le Kelemen Hunor.

A bukaresti kormány pénteki ülésén első olvasatban tárgyalta azt a törvénytervezetet, amely szerint a nyugdíjba vonuló egykori alkalmazottak a biztosítótársaságoknál felgyűlt nyugdíjmegtakarításuknak csak 25 százalékát vehetnék fel egy összegben, az összeg többi részét pedig a szociális minimálnyugdíjnak megfelelő (jelenleg 1281 lej = 100 ezer forint) havi részletekben kaphatják meg, legfeljebb tíz évre elosztva.

A jelenlegi jogszabályok szerint a magánnyugdíj-megtakarításokat egy összegben lehet felvenni Romániában, vagy legfeljebb öt év alatt kell a nyugdíjalapnak egyenlő havi részletekben kifizetnie a jogosultnak.

A bukaresti kormány indoklása szerint a törvény egy régóta fennálló joghézagot hivatott orvosolni azáltal, hogy bevezeti a - nyugdíjalapoktól elkülönülő, csak a kifizetésekkel foglalkozó - magánnyugdíjpénztárak rendszerét, másfelől a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát célozza. A legtöbb friss nyugdíjas ugyanis azonnal kiveszi teljes magánnyugdíj-megtakarítását, és Romániában a 2030-as évtizedben éri el a nyugdíjkorhatárt a legnépesebb, 1966 után született korosztály.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

