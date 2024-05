Rishi Sunak kormányfő bevezetné a sorkatonai szolgálatot Angliában + videó

Ezért azután lecsapnak minden olyan konzervatív ígéretre is, amelynél ez a feltétel nem teljesül. Ilyen a sorkatonai szolgálat visszaállítása és egy másik, a nyugdíjasok számára nyújtandó adókedvezmény is, amelyek együtt öt milliárd fontos kiadást jelentenének.

A hét elején a nyílt levelükben 120 üzleti vezető is a Munkáspárt mellett tette le a voksát, mondván, hogy bennük látják a stabilitás és a gazdasági fellendülés zálogát. A korábban túlköltekezésre hajlamos párt vezetői most nem győzik hangsúlyozni, hogy csak olyan választási ígéreteket tesznek, amelyek finanszírozására megvannak a források is.

Érdekes módon Rishi Sunak most meg sem említette a kötelező szolgálat védelmi aspektusát, hanem a társadalmi kohézióban és a fiatalok életre való felkészítésben betöltött szerepét hangsúlyozta. A minden 18 éves számára kötelező katonai szolgálat egyébként kiváltható lenne a helyi közösségben végzett önkéntes munkával is.

