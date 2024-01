Ricky Gervaist halállal fenyegetik

Megosztás itt:

A két Emmy-, hét BAFTA- és három Golden Globe-díjas Ricky Gervais korunk egyik legjobb komikusa. Ő alkotta meg A hivatal című angol tévés szituációs komédiát, amiből számos külföldi változat készült, például egy amerikai Steve Carrell főszereplésével, ami elődjéhez hasonlóan a műfaj történetének egyik legjobbja. Az utóbbi években a Mögöttem az élet című tévésorozattal bizonyította, hogy olyan komplex és mérsékelten vidám témákról is van mondani- és viccelnivalója, mint az emberi halandóság és a gyász. Ötször volt a Golden Globe házigazdája, sőt legutóbb, 2020-ban már csak ő tartotta a lelket a válságok sorát élő gálában. Mégpedig úgy, hogy jó komikusként ezt mondta Hollywood krémjének:

Utoljára vagyok itt, úgyhogy viccelődnék egyet a ti károtokra. De ne feledjétek, ezek csak viccek. Nemsokára mind meg fogunk halni, és nincs második rész. Ha nyertek ma egy díjat, ne tartsatok politikai beszédet. Ne oktassátok ki a világot semmiről, fogalmatok sincs a való életről, kevesebbet jártatok iskolába, mint Greta Thunberg.

A nyitó monológja egyébként jó hosszú volt, de végig ilyen, szerepelt benne például az is, hogy

lett volna idén in memoriam, de nem volt elég sokszínű a halottak listája, nagyrészt csak fehérek voltak benne, talán majd jövőre.

Ricky Gervais korunk talán leghíresebb és legmegosztóbb stand-up komikusa is, aki bármikor megtölti a legnagyobb arénákat.

A Netflixen jelenleg három különkiadása érhető el, a Humanity (Emberiség), a SuperNature (A természetfeletti és egyéb képtelenségek) és most az Armageddon.

A 2022-es SuperNature nagy botrányt kavart, különösen a transzneműségen való élcelődése borított ki sokakat a közösségi médiában.

Gervais halálos fenyegetéseket is kapott,

kritikusai szerint pedig a Netflix nem tartja be a saját irányelveit arról, hogy nem engednek teret a gyűlöletnek (miközben valójában viccekről volt szó).

Az Armageddont a Netflix nem is reklámozta, talán félve a szokásos felháborodástól, talán mert sejtették, hogy jó bornak nem kell cégér, mindenesetre a műsor a nézettségi lista tetején nyitott (és a SuperNature is az év legnézettebb netflixes különkiadása volt).

Az Armageddon címe alapján arra számíthatunk, hogy Gervais a bolygó és az emberiség végét vizionálja, de valójában beszél egy csomó mindenről, saját szavai szerint szexről, halálról, pedofíliáról, rasszról, vallásról, fogyatékosságról, szólásszabadságról, globális felmelegedésről, a holokausztról és Elton Johnról.

Abban az értelemben viszont találó a világvégét ígérő cím, hogy Gervais fő témája azért továbbra is a woke, azaz a nyugati baloldal intoleranciája, képmutatása, kettős mércéje, rövidlátósága és túlzott érzékenysége.

Borítókép: Ricky Gervais (Fotó: Getty Images)