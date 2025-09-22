Megosztás itt:

Richard Moore, akit az MI6-on belül C-ként ismertek, isztambuli búcsúbeszédében kijelentette, hogy bár Oroszország valószínűleg nem fog győzni a csatatéren, ügynöksége pedig kémeket igyekszik toborozni Oroszországon belül és világszerte, hogy visszavághasson. Moore szerint Putyin az egész világnak hazudik és talán még magának is, amikor arról beszél, hogy Oroszország győzelme elkerülhetetlen.

,,De nem szabad hinnünk neki. Vagy olyan erőt tulajdonítanunk neki, amivel nem rendelkezik" – fogalmazott.

Moore, aki korábban Ankarában nagykövet volt, úgy tűnik, Isztambult választotta kémtoborzási kampányának helyszínéül a Törökországba látogató oroszok nagy száma, valamint Ukrajna közelsége miatt. A leköszönő hírszerzési vezető más, a brit és a globális biztonságot fenyegető veszélyeket is megemlített, nevezetesen Iránt . Évente több millió iráni látogatja meg a szomszédos Törökországot, Moore pedig nyomatékosan hozzátette, hogy az MI6 toborzási ajánlata a sötét weben található új portálon keresztül bárki számára nyitott.

,,Az ajtónk mindig nyitva áll" – mondta. Utalva a korábbi prágai látogatása során az orosz állampolgárokhoz intézett kéréseire, hozzátette: „Gyertek, kémkedjetek velünk!”

Moore szerint Irán, Kína és Észak-Korea is segítette Putyin ukrajnai háborúját, lehetővé téve Putyin számára, hogy elkerülje az esetleges belső összeomlást vagy az elkerülhetetlen tűzszüneti megállapodást.

