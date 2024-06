Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Robert Fico maradandó mozgásszervi károsodást szenvedett Az ellene elkövetett merényletkísérlet miatt maradandó mozgásszervi károsodást szenvedett Robert Fico szlovák kormányfő – mondta Robert Kaliňák szlovák miniszterelnök-helyettes az RTVS O 5 minút 12 című vasárnapi műsorában az Új Szó szlovákiai magyar híroldal beszámolója szerint. Országos csúcs született gyaloglásban Madarász Viktória megjavította az országos csúcsot a női 20 kilométeres gyaloglásban a 129. atlétikai országos bajnokság vasárnapi versenynapján.