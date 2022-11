Rettegnek a palotában, tömeges kirúgásokra készül III. Károly

Megosztás itt:

A jövője miatt aggódik a Windsor-kastély teljes személyzete, miután pénteken kiszivárogtak azok a hírek, hogy III. Károly jelentősen megvágná a létszámot még az új év beállta előtt. Többen már be is nyújtották a felmondásukat, nem várják meg az új király által aláírt felmondólevelüket, és csak abban reménykednek, a királynő után ismét találnak valakit, aki jószívvel alkalmazza őket – írja a Daily Mail.

A híresztelések szerint a király a gazdaság szomorú helyzete és a növekvő megélhetési árak miatt szeretne a karcsúsítással spórolni, és néhány héten belül fel is mond az édesanyját egykor kiszolgáló a személyzet javának. III. Károly korábban a Clarence House közel száz alkalmazottjának munkaviszonyát is felfüggesztette, a házat pedig lezáratta. A Windsor-kastély viszont II. Erzsébet egyik kedvence volt, és a mostani döntés egykori társalkodónői számára is az alkalmazásuk végét jelentheti. A király és felesége, Kamilla ugyanis korábban kijelentette, hogy nem terveznek túl sok időt tölteni a kastélyban és a Clarence House-ban sem.

A Buckingham-palota egyelőre nem kommentálta a kiszivárgott elbocsátási híreket.