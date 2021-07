Részvételre buzdít az Erdélyi Magyar Néppárt

Már év végén, de legkésőbb jövő év elején lehet népszavazás a gyerekvédelemről. A népszavazás alkalmas eszköz arra, hogy megerősítse Magyarország pozícióit – hangsúlyozta Gulyás Gergely a kormányinfón. A kötelezettségszegési eljárással szemben az egyetlen eszköz, ha a magyar nép foglal világosan állást – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az ellenzéki pártok a népszavazás hírére azonnal támadásba lendültek és bojkottot hirdettek a voksolás ellen. 15 fő esetén igazolták az újabb koronavírus-variánsok megjelenését Magyarországon, 14 esetben a delta, egy esetben a gamma (brazil) variánst. 71 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában, egy beteg elhunyt. A beoltottak száma 5,58 millió, 5,34 millióan már a második oltást is megkapták. Ma este hozzák nyilvánosságra a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, amelyek elsőként a www.felvi.hu oldalon lesznek elérhetők. Egy törökbálinti luxusvillából üzent hadat Karácsony Gergely a gazdagoknak - számol be róla az Aktuális nevű facebook oldal. A portál videóban mutatja be azt a luxusvillát, ahová be van jelentve a főpolgármester 99 mozgalmának székhelye. Idén is kiállnak a normalitás védelmében a patrióták. A European Patriots Unite demonstrációt tart szombaton, a Budapest Pride felvonulás napján - jelentette be az egyesület ügyvezetője. Walter Pál Péter hangsúlyozta: az akcióra minden nemzetben gondolkodó, az LMBTQ propagandát elítélő hazafit várnak. Nemzetközileg támogatott hisztériakeltésnek nevezte a Pegazus-ügyet a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely szerint nem az a kérdés, hogy milyen eszközzel dolgoznak a titkosszolgálatok, mert ezt egyetlen ország titkosszolgálata sem árulja el. Az a kérdés, hogy törvényesen vagy a törvényeket áthágva történtek-e lehallgatások. A miniszter hangsúlyozta: 2010 óta nem történtek törvénytelenségek a megfigyelések során. Emlékeztetett, a Gyurcsány-kormány volt az, amely lehallgatta Orbán Viktort és Kövér Lászlót. Gyanús közbeszerzési összejátszásokra bukkant az Origo Cseh Katalin cégei körül. A portál kiderítette, hogy a Pannónia Nyomda Kft. - amelyet a momentumos EP-képviselő vezetett 2013 és 2018 között - több közbeszerzést is nyert Ferencvárosban. A vállalat olyan cégekkel pályázott közösen, amelyek benne vannak abban a céghálóban, amelyet az elmúlt években építettek ki a Cseh család üzlettársai. Az Origo szerint felvetődik a gyanú, a többi vállalat így akarta bebiztosítani, hogy a Pannónia Nyomda Zrt. nyerje meg a közbeszerzéseket. Nem fordulhat elő, hogy bárki jogsérelmet szenvedjen el nemzeti, etnikai, vallási alapon Magyarországon - mondta Szalay-Bobrovniczky Vince, Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. A Kárpát-medence, valamint Közép-Európa gazdasági újraindítása erősebb lesz, mint az EU átlaga - jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter. Közös felelősség az erdők megőrzése és gyarapítása, hiszen az eltűnésükkel együtt az emberek mostani életformája is veszélybe kerülne - hangsúlyozta Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért felelős államtitkára. Magyarország 1456-hoz hasonlóan most is a kereszténységet és Európa határait védi - mondta Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a nándorfehérvári diadal emléknapján. A Hunyadiak felmutatták mindazt, ami az Árpádokat naggyá tette, olyan alapelveket őriztek, mint a szuverenitás, az integritás, az autonómiák támogatása és a hit - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A sikerekre irányuló nyitottság jelenti a jövőt a magyaroknak és Európának, nem az alkalmazkodás a nyugati elvárásokhoz - közölte Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke. Magyarország szerint erős nemzetállamokon alapuló erős Európára van szükség, ezt a koncepciót számos uniós tagállam támogatja - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter. Magyarország a jószomszédságban, a korrekt együttműködésben, valamint Ukrajna békéjében és stabilitásában érdekelt, hiszen ez jó mindkét országnak és a kárpátaljai magyarok közösségének is - hangsúlyozta Szijjártó Péter miniszter Kijevben. Szijjártó Péter: Az Európa Tanács soros elnökségét betöltő Magyarország mindent elkövet azért, hogy a Donyec-medencei fegyveres konfliktus mihamarabb békésen megoldódjon. Részvételre buzdítja az Erdélyi Magyar Néppárt vezetősége a külhoni magyarságot a gyermekvédelmi törvény kapcsán szervezett népszavazáson. Csomortányi István a családok védelmében arra kéri a külhoni magyarokat, hogy a népszavazás öt kérdésére nemmel szavazzanak. Fenntarthatatlan a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréhez kapcsolódó észak-írországi protokoll - közölte Boris Johnson brit miniszterelnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Háromezer oltásellenes tüntető vonult utcára Athénban, a rendőrség könnygázzal és vízágyúkkal oszlatta a tiltakozókat. Meghaladta a 4,1 milliót a koronavírus-járvány áldozatainak száma a világban, csaknem 192 millió megbetegedést regisztráltak a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Angela Merkel német kancellár kijelentette: aggasztja a koronavírus-fertőzöttek számának exponenciális növekedése. Újabb szigorításokat tervez bevezetni a horvát kormány a koronavírus-járvány megfékezése érdekében - jelentette be Davor Bozinovic belügyminiszter. Tádzsikisztán eddigi legnagyobb méretű hadgyakorlatát tartotta meg az ország teljes hadseregének részvételével, Emomalii Rahmon államfő éberségre szólított fel a szomszédos Afganisztánban folyó harcok miatt. Oroszország jogsértések sorozata miatt bepanaszolta Ukrajnát az Emberi Jogok Európai Bíróságán. Romániában megháromszorozódott az első félévben illegális határátlépésen tetten ért személyek száma a tavalyi azonos időszakhoz képest. Felborult egy migránsokat szállító bárka Tunézia partjainál, legkevesebb 17-en meghaltak, 380 menedékkérőt kimentettek a tengerből. Nyaralási lehetőséget ajánlott a németországi árvízben érintett fiataloknak a Magyarországi Református Egyház. 15 millió Ft értékben foglaltak le kábítószert egy XIII. kerületi lakásban, a drogkereskedőt őrizetbe vették. Meghalt egy 42 éves motoros férfi, aki kisteherautóval ütközött Szentendrén. Busszal ütközött egy személyautó a 3-as főúton Aszaló közelében, a gépkocsi vezetője a helyszínen meghalt. Átadták a Vajdasági Birkózóakadémiát Magyarkanizsán. A brazil válogatott 4:2-re legyőzte Németország csapatát a tokiói olimpia férfi labdarúgótornáján. A tokiói olimpia szervezőbizottsága menesztette a megnyitóünnepség igazgatóját, mert 23 évvel ezelőtt a holokauszttal viccelődött.