Részlegesen megnyitották Vuhant, ahol a koronavírus-járvány kitört

343-ra nőtt a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon és elhunyt egy újabb idős beteg. A kijárási korlátozással szintet lépett a járvány elleni védekezés - jelentette ki Müller Cecília országos tisztifőorvos. Felkészült az április 11-ig tartó kijárási korlátozással kapcsolatos feladatokra a rendőrség - mondta az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. Kiss Róbert közölte: a rendőrség a közterületeken segítő, megnyugtató intézkedésekkel sarkallja a lakosságot a kijárási szabályok betartásra. Ingyen utazhatnak az egészségügyi dolgozók a helyközi közlekedésben - jelentette be Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. A koronavírus elleni védekezésben hosszú távra kell berendezkedni, ez már beigazolódott, és a hosszú távú védekezést több területen kell végrehajtani - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter bejelentette: 27 tonnányi védőfelszerelés érkezett Kínából Magyarországra, vasárnap pedig további két repülőgép 3 millió 270 ezer maszkot hoz Budapestre. Amennyiben nem lesznek elég hatékonyak a bevezetett korlátozó intézkedések a kormány megfontolhatja további rendelkezések bevezetését - mondta a kormányzati tájékoztatási központ szóvivője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Farkas Örs közölte: a rendelettel azt szeretné a kormány elérni, hogy a csoportos összejövetelek teljesen megszűnjenek, mert ezek a legnagyobb veszélyforrásai a vírus terjedésének. Példátlan összefogás van a magyar emberek között a koronavírus kapcsán - mondta a Fidesz frakcióvezetője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Kocsis Máté hangsúlyozta: az ellenzék ellenséges magatartása ellenére is úgy gondolja, hogy jelen helyzetben félre kell tenni az ellentéteket, mert a jelenleginél még nehezebb időszak áll előttünk. Fontos, hogy a jog lehetővé tegye a gyors intézkedést a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben - mondta ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász. Schiffer András szerint a parlamenti négyötödre nem Orbán Viktornak, pontosabban ötötödös politikai megegyezésre az országnak lett volna szüksége. Az LMP alapítója az ATV-ben azt mondta: az ellenzéknek meg kellett volna szavaznia a felhatalmazási törvényt, hogy a kormány élni tudjon felelősségével, és teljes cselekvőképességgel felvértezve próbálja meg a védekezést irányítani. A baloldali pártok körüli holdudvar beszélte le a képviselőket, hogy megszavazzák a koronavírus törvényt - derül ki az Informátor adásából. A Fidesz-KDNP ismételten és határozottan arra kéri Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy Bécshez hasonlóan Budapesten is váljon azonnal ingyenessé a parkolás a koronavírus elleni védekezés segítése érdekében - közölte Láng Zsolt. A katonai rendészek közterületeken való megjelenése nagyobb biztonságérzetet adhat az emberek számára - közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Bakondi György hangsúlyozta: a meghozott döntéseknek köszönhetően a kormány el tudja érni, hogy a különböző intézmények és cégek a leghatékonyabban tudjanak működni. A koronavírus-járvány kezdete óta százszorosára nőtt az érdeklődés egy-egy betöltetlen kereskedelmi, szállítási vagy raktározási pozíció iránt - írja a Magyar Nemzet. A jelentkezők többsége csak átmenetileg helyezkedne el ezekben a munkakörökben, például azért, mert eredeti foglalkoztatójuk leállásra kényszerült és nem tud bért fizetni - írja a lap. Minden valóságot nélkülöző, hazug levelet terjeszt egy ismeretlen a közösségi oldalon, amire odahamisította Kásler Miklós, az emberi erőforrások miniszterének aláírását - közölte a minisztérium. A halottvizsgálatokat végző orvosoknak küldött hamis levél írója azt a látszatot kívánja kelteni, mintha a miniszter utasítására el kellene titkolni a koronavírus-fertőzés miatt elhunytak számát. A koronavírus-járvány miatt bezárt piacoknak a szabályok szigorú betartása mellett történő újranyitására szólította fel az érintett települések polgármesterét az agrárminiszter. Hétfőtől külön idősávot biztosít a személyes ügyintézésre a Takarékbank a 65 évesnél idősebbeknek: arra kérik őket, hogy - ha feltétlenül szükséges a személyes ügyintézés - a reggeli nyitás és délelőtt 10 óra között keressék fel szükség esetén a fiókokat. Világszerte 597 335-en fertőződtek meg az új koronavírussal, a halottak száma 27 365, a gyógyultaké pedig 131 712 - tájékoztatott honlapján a Johns Hopkins Egyetem. Ukrajnában ötről nyolcra emelkedett a koronavírus halálos áldozatainak száma, az igazolt fertőzötteké pedig 93 új esettel 311-re nőtt. Csehországban 2422 koronavírussal fertőzött személyt tartanak nyilván a péntek esti 2279-el szemben - közölte az egészségügyi tárca. Csehországban hétfőn elkezdik az úgynevezett intelligens karanténrendszer tesztelését, alkalmazását országos szinten húsvétra tervezik - közölte Roman Prymula egészségügyi miniszterhelyettes. Lengyelországban 1436-ra nőtt a kimutatott fertőzések száma, az utóbbi 24 óra alatt 192 új esetet regisztráltak, ami 33 esettel több, mint előző nap. A Johns Hopkins Egyetem kimutatása szerint Németországban 50 871 fertőzöttet tartanak nyilván, ami 3593 esettel több az egy nappal korábbi 47 278-nál. A vírus okozta betegségben elhunytak száma 281-ről 351-re emelkedett. Az eddigi legtöbbel, 969-cel emelkedett Olaszországban az új típusú koronavírus-járványban elhunytak száma az elmúlt 24 órában, és így 9134-re nőtt a Covid-19 betegség eddigi áldozatainak a száma. A Nyugat-Balkán országaiban tovább nőtt a fertőzöttek száma, és újabb szigorú intézkedések léptek életbe. Spanyolországban 832-en hunytak el egy nap alatt az új típusú koronavírus-fertőzés következtében, ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 5690-re nőtt. Franciaországban 24 óra alatt 299-cel 1995-re emelkedett a koronavírus-fertőzés kórházban elhunyt áldozatainak a száma. Meredeken nőtt az új típusú koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma Törökországban. Recep Tayyip Erdogan török elnök bejelentette, hogy országa felfüggesztett minden külföldi légijáratot. Izraelben is tovább nőtt, de csökkenő ütemben a fertőzöttek száma - jelentette a helyi média. Az Egyesült Államokban már több mint 100 ezer az új típusú koronavírussal diagnosztizáltak száma, Donald Trump amerikai elnök 100 ezer lélegeztetőgépet ígért az elkövetkező 100 napra. Donald Trump amerikai elnök a védelmi termelési törvény értelmében utasította a General Motorst lélegeztetőgépek gyártására, amelyekre az új típusú koronavírusban megbetegedett páciensek kezelésére van szükség. Meghalt két koronavírus-fertőzött a Dél-afrikai Köztársaságban, ezek az első halálesetek az országban. Romániában csaknem 24 ezer embert bírságoltak meg az elmúlt három napban a katonai rendelettel bevezetett kijárási korlátozások megszegése miatt. Szlovákia ismét megnyitotta közúti határait a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépkocsi-forgalom előtt. Megkezdődött annak a tízezer üvegnyi Béres Cseppnek a szétosztása, amelyet a Béres Gyógyszergyár Zrt. ajánlott fel a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsnak, hogy juttassa el az egészségügyben dolgozóknak és az idősotthonok lakóinak. Budapesten április 6-ig pótlóbusz jár esténként a 3-as, a 28-as és a 62A villamos kőbányai szakaszán. Vasárnap kezdődik a nyári időszámítás, az órákat éjjel 2 órakor 3 órára kell állítani. Az óraátállítás miatt változik egyes tömegközlekedési járatok menetrendje. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság várhatóan három héten belül dönt a jövő évre halasztott tokiói ötkarikás játékok pontos dátumáról.