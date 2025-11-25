Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 25. Kedd Katalin napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Repülőgép-szerencsétlenség történt Dél-Szudánban

2025. november 25., kedd 17:59 | MTI
áldozatok repülőgép-szerencsétlenség Dél-Szudán

Lezuhant a Samaritan's Purse nemzetközi keresztény segélyszervezet élelmiszersegélyét szállító egyik repülőgép Dél-Szudán Unity államában kedden, a fedélzeten lévő három ember életét vesztette.

  • Repülőgép-szerencsétlenség történt Dél-Szudánban

Bikram Rai, a segélyszervezet igazgatóhelyettese Dél-Szudánban a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy a Nari Air légitársaság által üzemeltetett gép 2 tonna segélyt szállított a fővárosból, Jubából az árvizek miatt otthonukból elmenekült embereknek.

"Csapatunk elérte a baleset helyszínét, és mély szomorúsággal kell megosztanom, hogy a legénység mindhárom tagja meghalt"

- mondta Rai.

A tájékoztatás szerint a repülőgép mintegy 20 kilométerre zuhant le Leer repülőterétől az olajban gazdag Unity állam Leer megyéjében, közel a szudáni határhoz a reggeli órákban.

A Nari Air honlapján megtalálható információk szerint a légitársaság Dél-Szudánban működik, s teherszállítás mellett személyszállítást is vállal.

Fotó: Shutterstock

 

További híreink

Teljesen megbolondult az időjárás? Mutatjuk, mire kell készülnie

Láncreakció – Katonai szövetséggé alakítanák az uniót + videó

Szegénységet hoznak ezek a tárgyak: a feng shui szerint meg kell szabadulni tőlük

Alaposan megverték Ruszin-Szendi Romuluszt + videó

Vilmos herceg lánya elveszítheti címeit, ha apja király lesz

Horror a templomban: feléledt a halott a koporsóban + videó

Merz a G20-csúcson: Kizárt Oroszország visszatérése a G8-ba, a pénzügyi terv elfogadhatatlan

Gyász: elhunyt az olasz válogatott korábbi kapusa

Magyarország jogállamisági helyzetéről vitáznak és szavaznak az Európai Parlament képviselői + videó

További híreink

Magyarország jogállamisági helyzetéről vitáznak és szavaznak az Európai Parlament képviselői + videó

1300 milliárdos megszorításra készülhet a Tisza Párt + videó

A leállás veszélye fenyegeti a pancsovai olajfinomítót

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Az amerikai pénzügyminiszter élesen nekiment az orosz szankciókon pörgő Európának
2
Orbán Viktor: Ma reggel Zalaegerszeg is lép egy nagyot előre
3
Vezércikk – Lázadoznak az aktivisták a Tisza kamu-előválasztása miatt + videó
4
Új irány az energiastratégiában: Magyarország Szlovákia irányába indít gázszállítási kapacitásbővítést
5
Napindító – Kellog: Két méterre vagyunk a háború végétől + videó
6
Tarr Zoltán: Brüsszel mindent jól csinál a migrációval kapcsolatban + videó
7
Domokos-jelentés: Karácsony Gergely alatt a Budapest Brand vezetői törvénysértő prémiumokat kaptak
8
A leállás veszélye fenyegeti a pancsovai olajfinomítót
9
Az ukrán ellenzéki lapok szerint Timur Mindics csak végrehajtó volt, nem ő vezette a háborús maffiát + videó
10
Az európai vezetők rettegnek a háború utáni elszámoltatástól + videó

Legfrissebb híreink

Közeledik a budapesti békecsúcs + videó

Közeledik a budapesti békecsúcs + videó

 Ukrajna elfogadta a Donald Trump által közvetített béketervet – számolt be amerikai tisztviselőkre hivatkozva a CNN. Sajtóhírek szerint már csak néhány kisebb részletet kell kidolgozni a tervezeten.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!