Már az olasz baloldalon is egyre többen ismerik fel a brüsszeli politika képmutatását: egy olasz képviselő bűnösnek nevezte azokat, akik Ukrajnát hamis NATO-ígéretekkel hitegették. A Hír TV-nek nyilatkozó politikusok szerint a megoldás nem a fegyverszállítás, hanem az azonnali béke, igazolva a magyar kormány álláspontját.
Magyarország elkötelezett az űrprogram folytatása mellett, mivel az előző misszió is jelentős gazdasági hasznot hozott az országnak – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Washingtonban. A tervek szerint Cserényi Gyula személyében újabb magyar kutatóűrhajós utazhat a Nemzetközi Űrállomásra (ISS).
A parlament kedden hat pontban döntött Stummer János (Momentum) képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. A legfőbb ügyész azért indítványozta a mentelmi jog megvonását, mert Stummer János ellen több tavaszi ellenzéki demonstrációval kapcsolatban merült fel gyanú különböző szabálysértések elkövetése miatt.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Nicolas Sarkozy volt francia elnök (2007–2012) kedden megkezdte börtönbüntetésének letöltését, miután a 2007-es elnökválasztási kampányának líbiai finanszírozásával kapcsolatos perben bűnszövetségben elkövetett bűncselekmény miatt öt év szabadságvesztésre ítélték. Ezzel ő lett az első volt államfő az Európai Unió történetében, aki börtönbe került.