Rengeteget cikkezik a nemzetközi sajtó a Trump–Orbán-találkozóról

Rendkívül szokatlan, hogy egy ország politikai vezetője úgy tesz látogatást az Egyesült Államokba, hogy találkozzon az elnök politikai ellenfelével anélkül, hogy a Fehér Ház legmagasabb tisztségviselőivel is találkozna – fogalmazott az NBC News. Az amerikai hírtévé szerint Donald Trump egy keményvonalas magyar vezetőt látott vendégül Mar-a-Lagóban.

A médium közlése szerint a találkozóról Trump stábja úgy fogalmazott, azért találkoztak Orbán Viktor miniszterelnökkel és delegációjával, hogy megvitassák „Magyarországot és az Egyesült Államokat érintő kérdések széles körét”, beleértve az „erős és biztonságos határok kiemelkedő fontosságát az ország szuverenitásának védelme érdekében”. Az NBC idézi Joe Biden amerikai elnököt is, aki élesen bírálta Trumpot azért, hogy Orbán Viktorral találkozik. Az elnök ezért egy pennsylvaniai kampányfogadáson kijelentette, hogy a novemberi választás a szabadságról és a demokráciáról szól.

A Bloomberg cikkében azt emelték ki, hogy Trump dicsérte Orbánt a Mar-a-Lago-i ünnepségen. A beszámoló szerint

a volt elnök „fantasztikus vezetőnek” nevezte a magyar miniszterelnököt és a látogatásra azután került sor, hogy Biden támadta Trumpot, mert ellenezte az ukrajnai segélyt.

Az AP hírügynökség szerint az Egyesült Államokban Trump szövetségesei fogadták Orbán Viktort és stábját, miközben csütörtökön számos külföldi politikus Washington DC-ben járt Joe Biden unió helyzetéről szóló kongresszusi beszéde (State of the Union) miatt. A magyar kormányfő „kihagyta a Fehér Házat” is, és inkább a Heritage Foundation nevű konzervatív agytrösztben beszélt.

A CNN úgy fogalmazott, hogy Trump „baráti találkozót tartott Orbán Viktorral” a Mar-a-Lagóban, majd koncertre vitte. Donald Trump és közeli tanácsadók egy kis csoportja nagyjából egy órán keresztül találkozott Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel péntek este a volt elnök Mar-a-Lago-i üdülőhelyén – közölték a CNN-nek az ügyben jártas források. Ezt követően Trump elvitte a magyar kormányfőt egy csak tagoknak megrendezett zártkörű klubeseményre.

Érkeznek a reakciók Oroszországból is

Orbán Viktor közös fotót posztolt Trumppal, és arra kérte, hogy „tegye újra naggyá Amerikát” – emeli ki a Life.ru. A lap megjegyzi, hogy a magyar miniszterelnök a fotóhoz azt írta, „Béketeremtők”. A Life.ru kiemeli, hogy a miniszterelnök látogatásának részeként az ukrajnai konfliktus békés rendezésének módjairól tárgyalhatott az amerikai Republikánus Párt novemberi elnökválasztáson induló jelöltjével. „A magyar kormány nem titkolta, hogy várja Trump visszatérését a Fehér Házba és az ezzel kapcsolatos további előrelépést az ukrán konfliktus rendezésében” – zárja sorait a lap.

Forrás: VG.hu