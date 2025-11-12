Rengetegen haltak szörnyet egy perui buszbalesetben

Megosztás itt:

A busz egy pickuppal ütközött össze a Panamericana Sur nevű országúton Arequipa megyében, Ocona település közelében. Az ütközés miatt egy kanyarban letért az útról, és egy több mint kétszáz méter mély szakadékba, az Ocona folyó partjára zuhant. A busz Chala városból indult el, és Arequipába tartott.

A baleset helyi idő szerint a kora reggeli órákban történt.

Harminchat utas a helyszínen meghalt, egy sérült a kórházban vesztette életét

- közölte Walther Oporto regionális egészségügyi vezető.

Peruban gyakoriak a halálos kimenetelű súlyos buszbalesetek. A hatóságok szerint sokszor az okozza a tragédiát, hogy a sofőrök figyelmetlenül és a megengedettnél gyorsabban hajtanak.

Fotó: illusztráció (Gemini)