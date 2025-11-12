Keresés

Rengetegen haltak szörnyet egy perui buszbalesetben

2025. november 12., szerda 16:08 | MTI
Peru halálos áldozatok buszbaleset

Mély szakadékba zuhant egy autóbusz szerdán Peru déli, hegyvidéki részén, a balesetben legkevesebb 37 ember meghalt és 26-an megsérültek - közölték a helyi hatóságok.

  Rengetegen haltak szörnyet egy perui buszbalesetben

A busz egy pickuppal ütközött össze a Panamericana Sur nevű országúton Arequipa megyében, Ocona település közelében. Az ütközés miatt egy kanyarban letért az útról, és egy több mint kétszáz méter mély szakadékba, az Ocona folyó partjára zuhant. A busz Chala városból indult el, és Arequipába tartott.

A baleset helyi idő szerint a kora reggeli órákban történt.

Harminchat utas a helyszínen meghalt, egy sérült a kórházban vesztette életét

- közölte Walther Oporto regionális egészségügyi vezető.

Peruban gyakoriak a halálos kimenetelű súlyos buszbalesetek. A hatóságok szerint sokszor az okozza a tragédiát, hogy a sofőrök figyelmetlenül és a megengedettnél gyorsabban hajtanak.

Fotó: illusztráció (Gemini)

 

