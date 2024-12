Rengeteg láthatatlan nyomott hagyott a UnitedHealthcare vezérigazgatójának gyilkosa

A hatóság azt is közölte, hogy a feltételezés szerint a férfi egy héttel a merénylet előtt érkezett New Yorkba Atlantából egy menetrend szerinti buszjárattal.

A gyilkosság pillanatát egy térfigyelő kamera rögzítette a maszkot és kapucnis kabátot viselő tettesről, akinek mozgását a városban további kamerák segítségével azonosították, így azt is tudják, hogy a férfi a helyszínről is kerékpárral távozott a közeli Central Park irányában, majd egy későbbi felvételen is feltűnik, miután elhagyta a városi parkot.

