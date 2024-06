Rengeteg beteg érzékeny adatát hozta nyilvánosságra egy hekkercsoport

Egyelőre nem világos, hogy a hekkercsoport pontosan milyen adatokat, illetve a zsákmány mekkora részét hozta nyilvánosságra. Az ellopott adatok között azonban számos műtéti beavatkozáson – többek között szervátültetésen – átesett, szexuális úton terjedő fertőzéssel gyanúsított vagy vérátömlesztésen átesett betegeken végzett vérvizsgálatok eredményeinek részletei is szerepelnek – közölték a The Guardian forrásai.

