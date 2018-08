Rengeteg a kérdőjel a britek tétovázása miatt

A magyar munkavállalókat, egyetemistákat is érintheti a britek tétovázása a brexit miatt. A londoni kormánynak bő fél éve van arra, hogy az unióval megállapodjon a kilépés feltételeiről, de szakértők szerint – ha két év alatt nem sikerült ez – a következő időszakban kevés esély van erre.

A Hír TV-nek nyilatkozó Juhász András két éve él Londonban, a feldolgozóiparban kapott munkát. Annyi pénzt szeretne összegyűjteni, amiből feleségével közös életet tudnak kezdeni, ezért még 1-2 évig biztosan kint marad, így a brexit is érinti.

Úgy látja, az uniós kilépéssel összefüggésben sok a bizonytalanság, kevés konkrétumot lehet tudni, de amiben lehet, előre gondolkodik. „A piaci kockázatokból adódó árfolyamváltozás miatt a fontmegtakarítások leértékelődhetnek. Ezért többen, többek között mi is, igyekszünk a fontmegtakarításainkat inkább egy eurószámlára áthelyezni” – magyarázta a férfi.

Szerinte még az is elképzelhető, hogy vízumkényszer lesz az uniós állampolgárokkal szemben is. „Hogyha ez ténylegesen érvénybe lép, akkor ennek a jogi státusznak a változásának a költségét a munkavállalónak, vagy hát az uniós állampolgárnak kell majd állnia, ez pár száz fonttól több száz fontig is terjedhet” – mutatott rá.

Az oktatásban viszont inkább az ösztöndíj-programokat érintheti leginkább a brexit, például az Erasmus-rendszerből is kieshet az ország, így a brit intézmények nem fogadhatnának diákokat 2020 után.

Az oktatás más területén viszont nem számítanak ekkora változásra – legalábbis ezt mondja annak a nyelviskolának a vezetője, amelyik egyetemi előkészítőre is küld Londonba fiatalokat. „Sokkal inkább úgy gondolkodunk ezzel kapcsolatosan, hogy amikor ott leszünk, akkor meglátjuk, hogy ez milyen változásokat fog beállítani” – nyilatkozta Virágh Karolina, az EF Education First ügyvezetője.

A legnagyobb bizonytalanság a kereskedelemben van. A brexit miatt ugyanis több tízezer jogszabály változik, megszűnhetnek kereskedelmi szerződések, ami a brit importra is kihathat. Például áruhiány, emiatt pedig drágulás is lehet. A Külügyi és Külgazdasági Intézet szakértője pedig azt sem zárja ki, hogy a britek újból bevezetik a határellenőrzést és a vámot is.

„Mi sem látjuk pontosan, hogy mi történne, de valószínűleg egyszerűen elkezdenénk a WTO tarifák alapján a kereskedést, olyan vámok állnának vissza, mint hogyha mondjuk az Európai Unió egy olyan országgal kereskedne, akivel ezzel kapcsolatban semmilyen egyezménye nincs” – hívta fel a figyelmet Szabó Barnabás.

A briteknek márciusig van idejük megegyezni a brexit feltételeiről az unióval. Szakértők szerint azonban, ha két év alatt nem sikerült, akkor a következő bő fél év sem lesz elég rá.