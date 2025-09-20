Rendőrökre uszította a kutyáit egy visszaeső bűnöző migráns Spanyolországban + videó

A szuverenitás nem elvont politikai fogalom, hanem a mindennapi életünk része. A szuverenista szemlélet egyfajta belső forradalom, egy új honfoglalás, amely arra ösztönöz, hogy a saját sorsunkért mi magunk vállaljunk felelősséget. Ez a gondolkodásmód megvéd minket a káros ideológiáktól, amelyek megpróbálják elpusztítani a nemzeti identitásunkat. A szuverenitás nem a bezárkózásról szól, hanem a saját erőnk és hitünk megtalálásáról.
A DPK találkozón Deutsch Tamás nyíltan kimondta, amit sokan gondoltak, a Tisza Párt nem a magyarok érdekeit képviseli, hanem Brüsszel álláspontját. A politikus egyetlen mondattal leplezte le Magyar Péterék valós arcát, kijelentve, hogy „a Tisza Párt minden illegális migrációt támogató döntést támogatott”. Ez a kemény vád egyértelműen a Tisza Párt migrációpárti álláspontját bizonyítja, ami szöges ellentétben áll a magyar emberek akaratával.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Nógrádi György, a neves biztonságpolitikai szakértő a magyar-svéd politikai vitát is magába foglaló elemzésében arra figyelmeztet, hogy Európa a káosz felé sodródik. A liberális kormányok felelőtlen politikája miatt polgárháború-közeli helyzet alakult ki, ahol a britek a migránsok miatt tüntetnek, a franciák pedig a megszorítások miatt tombolnak az utcákon. A kérdés már csak az, meddig tartható fenn ez a beteges állapot?
Kibertámadás bénította meg a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőteret, ami teljes káoszt okozott, és járattörlésekhez, valamint jelentős késésekhez vezetett. A támadás az utasfelvételi és beszállási rendszereket egyaránt megbénította, így a probléma más európai repülőterekre is átgyűrűzött.
Ukrajna fegyverexportőr nagyhatalommá válhat – de csak 2026-tól. Ez a merész bejelentés érkezett Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől, ami sokakat meglepett, hiszen a háború még javában tart, és az ország gazdasága teljes mértékben a nyugati partnerekre támaszkodik. A bejelentés súlyát tovább tetézi, hogy a 2026-os dátumig még sok víz lefolyik a Dnyeperen, és egyáltalán nem biztos, hogy Zelenszkij akkor is hatalmon lesz.