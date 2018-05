Rendőrök lőtték le a késes ámokfutót Párizsban

SNEIDER TAMÁST VÁLASZTOTTA ELNÖKKÉ A JOBBIK TISZTÚJÍTÓ KONGRESSZUSA. A POLITIKUST 54-46 ARÁNYBAN VÁLASZTOTTA MEG A PÁRT TISZTÚJÍTÓ KONGRESSZUSA TOROCZKAI LÁSZLÓVAL SZEMBEN. TOROCZKAI LÁSZLÓ: AZ ELNÖKI TISZTSÉGÉRT FOLYÓ VERSENYBEN NEM VOLTAK EGYENLÕEK AZ ESÉLYEK. A JOBBIK ELNÖKHELYETTESI POSZTJÁRA GYÖNGYÖSI MÁRTONT VÁLASZTOTTÁK. A BIHARI UTCAI TÁRSASHÁZAK ELBONTÁSA, ÉS A KILAKOLTATÁSOK ELLEN TÜNTETTEK CIVILEK KÕBÁNYÁN. NEM VÁR MARKÁNS VÁLTOZÁST A KORMÁNYZATI STÍLUSBAN ÉS A MINISZTERELNÖKI SZEREPFELFOGÁSBAN KÖVÉR LÁSZLÓ. ÉVOSZ: KÖZÉPTÁVÚ KORMÁNYZATI PROGRAMOKRA VAN SZÜKSÉG AZ ÉPÍTÕIPARBAN MAGYAR HÍRLAP. 11 SZÁZALÉKKAL DRÁGULHATNAK AZ INGATLANÁRAK 2018-BAN A MAGYAR NEMZETI BANK SZÁMÍTÁSAI SZERINT INDEX.HU. ELISMERTE A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM, HOGY A VENDÉGLÁTÁSBAN AZ ÁFACSÖKKENTÉS CSAK DRÁGULÁST OKOZOTT MFOR. VIZSGÁLATOT INDÍTOTT A NÉBIH A SZENNYEZETT TEJTERMÉKEK MIATT, MERT AZOKAT SZÁNDÉKOSAN SZENNYEZHETTÉK BE. EDDIG 770 EZREN ADTÁK BE AZ ADÓBEVALLÁSUKAT A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATALHOZ. KIZÁRHATJÁK A FIDESZT AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBÓL, HA NEM TARTJA BE ORBÁN VIKTOR ÉS KORMÁNYA AZ EURÓPAI ÉRTÉKEKET. AZ ABORTUSZ SZIGORÍTÁSA, ÉS A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIA ÁLLAMI FELÜGYELETE MIATT TILTAKOZTAK TÖBB EZREN A LENGYEL KORMÁNY ELLEN. TÖBB EZER TÜNTETÕ VONULT A KORMÁNY ÉPÜLETE ELÉ ROMÁNIÁBAN, ÉS A KORRUPT POLITIKUSOK LEMONDÁSÁT KÖVETELTÉK. MINTEGY 10 EZER HORVÁT NACIONALISTA VONULT FEL AUSZTRIÁBAN, HOGY A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS HORVÁT KATONÁKRA EMLÉKEZZENEK. NEM VÁLASZTOTTA ELNÖKKÉ QUIM TORRA-T A KATALÁN PARLAMENT, MERT NEM KAPTA MEG A KÉPVISELÕK ABSZOLÚT TÖBBSÉGÉNEK TÁMOGATÁSÁT. OROSZ ELNÖKI HIVATAL: NEM AKAR ÚJRA OROSZORSZÁG ELNÖKE LENNI VLAGYIMIR PUTYIN 2024 UTÁN NEPSZAVA. ÉSZAK-KOREAI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM: MÁJUS 25-IG BEZÁRJA A KÍSÉRLETI ATOMROBBANTÁSOK HELYSZÍNÉT ÉSZAK-KOREA. THERESA MAY BRIT MINISZTERELNÖK AZT KÖZÖLTE, HOGY LONDON TARTJA MAGÁT AZ IRÁNI ATOMALKUHOZ. TÖRÖKORSZÁG FOLYTATJA A KERESKEDELMET IRÁNNAL AZ ATOMALKU AMERIKAI FELMONDÁSA ELLENÉRE IS. A JEMENI KORMÁNYERÕK VISSZAFOGLALTAK EGY KÖRZETET A SÍITA LÁZADÓKTÓL AZ ORSZÁG DÉLNYUGATI RÉSZÉN. ISMERETLEN FEGYVERESEK LEGKEVESEBB 23 EMBERT GYILKOLTAK MEG, KÖZTÜK GYEREKEKET AZ AFRIKAI BURUNDI EGYIK FALUJÁBAN. ELHUNYT CHOLI DARÓCZI JÓZSEF ÍRÓ, A CIGÁNY KÖZÉLET EGYIK LEGISMERTEBB ALAKJA. DROGKERESKEDÕKET FOGTAK EL BUDAPESTEN A XIV. KERÜLETBEN, KÉTKILÓNYI KÁBÍTÓSZERT TALÁLTAK A RENDÕRÖK. FÁNAK CSAPÓDOTT EGY AUTÓ A 86-OS FÕÚTON, CSORNÁNÁL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.