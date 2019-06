Rendkívüli uniós csúcs Brüsszelben

Az Országgyűlés kétnapos üléssel folytatja munkáját a jövő héten. A képviselők hétfőn a kormány tagjait interpellálhatják, majd kedden az alapvető jogok biztosává választhatják Kozma Ákost, a Független Rendészeti Panasztestület elnökhelyettesét. A Magyar Katolikus Egyház ma tartja országszerte a péterfillérek gyűjtését a templomokban. A felajánlott adományokat Ferenc pápa karitatív céljaira fordítják - közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata. Galló Béla politológus: ha nem néppárti elnökjelöltje lesz az Európai Bizottságnak, akkor azt az Európai Néppártnak a saját tagjai számára nagyon meg kell magyaráznia. Az államnak őrködni kell afölött, hogy mit tesznek a globális cégek - mondta Csath Magdolna közgazdász az M1 műsorában. Lakásvásárláskor önerőként is felhasználható a Babaváró támogatás 75 százaléka – ezzel kapcsolatos szabályozások jelentek meg a Magyar Közlönyben. A kormány célja, hogy évről-évre mindig egyre könnyebb legyen a családalapítás Magyarországon - jelentette ki Novák Katalin államtitkár. Novák Katalin elmondta azt szeretnénk, ha a lehető legszélesebb körnek és a leginkább zökkenőmentesen hozzáférhető legyen ez a támogatási forma. Budai Gyula kifejtette: a bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt indult eljárás azt igazolja, hogy Czeglédy és társai több mint 6 milliárd forintot süllyesztettek el. Minden készen áll arra, hogy megkezdődhessen az aratás, amely elé jó reménységgel nézünk - mondta Nagy István agrárminiszter. Előre jelezheti a szívinfarktust egy magyar kutatócsoport új rizikóbecslő orvosi eljárása - mondta a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának kutatóorvosa az M1 műsorában. A Jobbik felszólította a kormányt, hogy a devizahitelezés problémáinak ügyében ne hagyatkozzon kizárólag a Magyar Nemzeti Bankra, hanem vegye figyelembe a szakemberek véleményét is. Felfüggesztette Szanyi Tibor tagsági viszonyát az MSZP Országos Elnöksége. Karácsony Gergely nem a Jobbik főpolgármester-jelöltje, az ellenzéki párt azonban elfogadja a fővárosi előválasztás eredményét és más jelöltet sem támogat - közölte a Jobbik. A trianoni szerződés napjává nyilvánítanák Romániában június 4-ét, ami azt jelentené, hogy ezen a napon a történelmi esemény jelentőségét népszerűsítő rendezvényeket tartanának, és országszerte kitűzik a nemzeti lobogót - közölte a Mediafax hírügynökség. A Sea-Watch 3 civilhajó őrizetbe vett kapitánya ellen illegális bevándorlás elősegítése, olasz katonai hajóval szemben tanúsított ellenállás, valamint hajószerencsétlenség okozás szándéka címén indított eljárást az illetékes olasz ügyész. A görög rendőrség őrizetbe vett egy szíriai férfit és egy egyiptomi nőt, mert lopott útleveleket és személyi igazolványokat találtak náluk, amelyek segítségével hamis dokumentumokat állítottak elő és adtak el migránsoknak. Viorica Dancila miniszterelnököt választották a román Szociáldemokrata Párt elnökévé. Mintegy 80 ezer ember vett részt Helsinkiben a város éves Pride felvonulásán, köztük Antti Rinne finn kormányfő is. Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető ma találkozott egymással a Koreai-félszigetet kettéválasztó demilitarizált övezetben található Panmindzson falujában. Új fejezetet remél Donald Trump Washington és Phenjan kapcsolatában. Washington és Phenjan újrakezdi az észak-koreai nukleáris leszerelést célzó tárgyalásokat - jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Öt ember meghalt az oroszországi Irkutszki területen pusztító súlyos árvizek következtében, orosz hírügynökségek szerint többen eltűntek. Pályakarbantartás miatt pótlóbusz jár az 1-es villamos helyett a Puskás Ferenc Stadion és a Népliget között jövő vasárnapig. Zárva lesznek a gyógyszertárak, a háziorvosi rendelők és a szakrendelők július 1-jén, az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napján, a Semmelweis-napon. A tornász Péter Sára bronzérmet szerzett az ugrás döntőjében a minszki Európa Játékokon. A kötöttfogásúak 87 kilogrammos kategóriájában szereplő Lőrincz Viktor bronzérmet nyert a minszki Európa Játékok birkózótornáján. A kötöttfogásúak 60 kilogrammos kategóriájában szereplő Torba Erik ezüstérmet, a 77 kilogrammos kategóriájában szereplő Lőrincz Tamás bronzérmet nyert a minszki Európa Játékok birkózótornáján. A pályakerékpáros Szalontay Sándor az első forduló reményfutama után búcsúzott keirinben a minszki Európa Játékokon. Schermann Bianka a kilencedik, Székely Zója pedig a 17. helyen végzett a női tornászok egyéni összetett versenyének döntőjében a minszki Európa Játékokon. Tóth László nyerte - Radihaza Echo nyergében - a Nemzeti Lovardában zajló díjugrató Nagydíj minősítő versenyét.