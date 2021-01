Rendkívüli téli időjárás okoz fennakadásokat Spanyolországban

2 716 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 340 459-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 114 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 10 554 főre emelkedett. A hétvégén is folytatódik a koronavírus elleni védőoltások beadása a 150-nél nagyobb létszámmal működő idősotthonokban - közölte a Koronavírus Sajtóközpont. Karácsony Gergely főpolgármester arra kéri az embereket, hogy bízzanak a koronavírus elleni vakcinában, az orvosokban, a kutatókban, és jelentkezzenek az oltásra saját és mások védelméért. A világon a radikális baloldal erőszakos megmozdulásai mögött, legtöbbször Soros György emberei állnak- ezt mondta a KDNP országgyűlési képviselője. A közterhek csökkentése a válság ellenére is folytatódik, Magyarország így a következő években is a legnagyobb adócsökkentők egyike lehet - fogalmazott a növekedés.hu oldalon megjelent interjúban Tállai András államtitkár. Több mint 1000 milliárd forintot költött eddig a kormány a járványügyi védekezésre, a gazdaságvédelemre pedig 3700 milliárd forintot - nyilatkozta a Pénzügyminisztérium államtitkára. Soha nem látott mértékben, 48,6 milliárd forinttal támogatja a kormány idén a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását - jelentette be Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár. Január 1-től évi másfél millió államigazgatási ügy intézése vált ingyenessé, idéntől ugyanis illetékmentesek az elsőfokú közigazgatási eljárások - közölte Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Több mint ezer újabb elektromos kerékpár vásárlását támogatja a kormány a legutóbb zárult pályázati forduló eredményeként - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Sikeresen indult az áldozatsegítő kampány: mintegy negyedmillióan nézték meg a közösségi médiában elérhető, az Áldozatsegítő Központ Hétköznapi történetek című videó-podcast sorozatának első részét - közölte az igazságügyi miniszter Facebook-oldalán. Újra bíróság elé állt a szicíliai Palermóban Matteo Salvini. A volt olasz belügyminiszter ellen azért indult eljárás, mert 2019 augusztusában nem engedte kikötni az Open Arms nevű migránsmentő hajót. Szijjártó Péter Facebook-oldalán úgy reagált: Salvinit azért állítják bíróság elé, mert hazáját és Európát védelmezte. A külgazdasági és külügyminiszter szerint Európa inkább köszönettel tartozik az olasz politikusnak. A világban 89,6 millióra nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma, 1,9 millióan meghaltak, 49,7 millióan meggyógyultak. Ötmillió koronavírus-gyorstesztet bocsátanak az iskolák rendelkezésére január 18-tól Ausztriában annak érdekében, hogy megfékezzék a kórokozó terjedését, miután a távoktatás után a tanulók ismét visszatérnek a tantermekbe. Ukrajnában tovább lassult szombatra a koronavírus-járvány terjedése, előző nap kevesebb mint ötezer új beteget jegyeztek fel, viszont ismét viszonylag sokan kerültek kórházba. A brit uralkodó és férje is megkapta az új típusú koronavírus elleni oltást - közölte szombaton a Buckingham-palota. Kínában térítésmentesen oltják majd a lakosságot a koronavírus ellen, mihelyst rendelkezésre áll az ehhez elegendő mennyiségű vakcina - jelentette be a pekingi kormány. Erkölcsi kötelességnek nevezte a Covid-19 elleni védőoltást Ferenc pápa egy tévéinterjúban. Nancy Pelosi, az amerikai képviselőház demokrata párti elnöke szerint felelősségre kell vonni Donald Trump elnököt a Capitoliumnál történt szerdai zavargások miatt. Mike Pence amerikai alelnök részt vesz Joe Biden leendő elnök beiktatási ünnepségén - adta hírül a Reuters hírügynökség az amerikai kormányzat egy magasrangú tisztségviselőjének közlésére hivatkozva. Az Egyesült Államok külügyminisztere bejelentette, hogy feloldott Tajvannal szemben minden önként vállalt külügyminisztériumi korlátozást, amelyeket Washington azért hozott, hogy Kína kedvében járjon. Több mint 130 légi csapást mértek az utóbbi két napban orosz harci repülők az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezet állásaira Szíria keleti, sivatagos részén. Feltehetőleg a Jáva-tengerbe zuhant egy indonéz utasszállító repülőgép szombaton. Az indonéz haditengerészet közlése szerint megtalálták a gép roncsait, és hadihajókat indítottak a helyszínre, hogy megkezdjék a mentési munkálatokat. Tűz bénította meg szombaton Mexikóvárosban a metró hat vonalát. A tűz miatt életét vesztette egy rendőrnő, legkevesebb harminc ember pedig megsérült - közölte Mexikóváros polgármestere. Tűz pusztított szombaton egy orosz idősotthonban, heten meghaltak. A múlt hét eleji földrengések, majd a szerdai utórengés után újabb földrengés volt Horvátországban szombaton este, amelyet Magyarországon is érzékelni lehetett - közölte az ELKH CSFK GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának munkatársa. Rémhírterjesztés és félelemkeltés miatt nyomoz az Országos Rendőr-főkapitányság a Hadházy Ákos által nyilvánosságra hozott, szentendrei halottasházban készült videó kapcsán - tudta meg az Index. MÁV: Megérkezett Magyarországra az első tram-train, a Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő vasút-villamos prototípusa. Többfelé ismét jelentősen romlott a levegőminőség a szálló por magas koncentrációja miatt - tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Orbán Viktor miniszterelnök 100. születésnapja alkalmából köszöntötte Keleti Ágnes magyar tornászt. Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videójában elmondta: a Jóisten Magyarországnak nagyszerű hősöket adott, akik példát mutattak kitartásból, elszántságból, fantasztikus teljesítményből és hazaszeretetből is. Levélben kívánt boldog születésnapot Áder János köztársasági elnök Keleti Ágnes magyar tornásznak. Életmű díjat adott át Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornásznak 100. születésnapja alkalmából Kamuti Jenő, a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke. Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság első embere, valamint Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke és Vékássy Bálint főtitkár is felköszöntötte Keleti Ágnest, a világ legidősebb olimpiai bajnokát századik születésnapja alkalmából. Női kézilabda BL: FTC-Rail Cargo Hungaria - CSM Bucuresti (román) 31:27 Női kézilabda NB I: Boglári Akadémia-SZISE - DVSC Schaeffler 25:35; MTK Budapest - EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE 35:28 Női kézilabda Európa-liga: Siófok KC-Kubany Krasznodar (orosz) 28:28 Jégkorong Erste Liga: Opten Vasas HC-Gyergyói Hoki Klub (romániai) 0:3 A Magyar Jégkorong Szövetség helyt adott a Ferencváros óvásának, így újra kell játszani a december 30-án rendezett Opten Vasas HC-FTC-Telekom Erste Liga-mérkőzést, mert a végeredményt befolyásoló játékvezetői műhiba történt az utolsó előtti percben.