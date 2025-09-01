RENDKÍVÜLI - Sokk Csehországban: Merénylet a volt miniszterelnök ellen, kórházban van

Megosztás itt:

Andrej Babist, a cseh ANO párt vezetőjét és volt miniszterelnököt hétfő este érte támadás a Morva-Sziléziában található Dobrá községben, miközben a közelgő parlamenti választásokra kampányolt. Az Expats beszámolója szerint a politikust a fején és a hátán érte ütés, mire azonnal kórházba szállították, ahol CT-vizsgálatot végeznek rajta.

Az incidens részletei egyelőre nem teljesen tisztázottak, de a cseh Novinky információi szerint egy körülbelül 60 éves férfi a tömegből kilépve mankóval támadt Babisra. A rendőrség gyorsan közbelépett, és a helyszínen intézkedett, de sem a hatóságok, sem a volt miniszterelnök nem adott ki hivatalos nyilatkozatot az ügyben. A támadás időzítése különösen érzékeny, hiszen Csehországban október 3-án és 4-én tartják a parlamenti választásokat, amelyeken Babis pártja az egyik esélyes. Vit Rakusan cseh belügyminiszter Instagram-oldalán reagált a történtekre, élesen elítélve a támadást.

Kiemelte, hogy az erőszak semmilyen formája nem elfogadható, és az ország jövőjét nem fizikai agresszióval, hanem érvekkel és demokratikus vitával kell alakítani. A közvélemény megdöbbenéssel fogadta az esetet, miközben sokan várják a további fejleményeket Babis állapotáról és a támadó indítékairól.

Fotó: Canva