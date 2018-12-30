Rendkívüli óvintézkedések közepette szilvesztereznek a német nagyvárosokban

2018. DECEMBER 30., VASÁRNAP
MEGÁLLAPODTAK A JÖVÕ ÉVI MINIMÁLBÉRRÕL ÉS A GARANTÁLT BÉRMINIMUMRÓL A MUNKAADÓK ÉS MUNKAVÁLLALÓK KÉPVISELÕI A KORMÁNNYAL.
2019-BEN ÉS 2020-BAN IS 8-8 SZÁZALÉKOS EMELÉS LESZ.
VARGA MIHÁLY: A MINIMÁLBÉR JÖVÕRE HAVI BRUTTÓ 149 EZER, A GARANTÁLT BÉRMINIMUM PEDIG 195 EZER FORINT LESZ.
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: DECEMBER 31-ÉN LEJÁR HÁROM OLYAN ADÓZÁSI MÓD VÁLASZTÁSÁNAK A HATÁRIDEJE, AMELY A VÁLLALKOZÁSOKNAK ADÓMEGTAKARÍTÁSSAL JÁR.
AZ ÜLDÖZÖTT KERESZTÉNYEK MEGSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉS MAGYARORSZÁG.
NÓGRÁDI GYÖRGY: EURÓPA MEGGYENGÜLT, A KÖZEL-KELETEN ÉRDEMBEN NINCS BEFOLYÁSA, MÁR NEM GLOBÁLIS JÁTÉKOS.
A MIGRÁCIÓRÓL DÖNTENEK A VÁLASZTÓK A JÖVÕ ÉVI EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSON MONDTA BÖRÖCZ LÁSZLÓ, A FIDESZ FRAKCIÓVEZETÕ-HELYETTESE.
ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK JANUÁR ELEJÉN LEVÉLBEN MEGKERESI A FIDESZ TÁMOGATÓIT - KÖZÖLTE A KORMÁNYPÁRT KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓJA.
133 EZER FT-RA NÕ A KÉTGYERMEKESEK CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNYE 2019-TÕL.
JÖVÕRE 335 MILLIÁRD FORINT MARADHAT A CSALÁDI ADÓ- ÉS JÁRULÉKKEDVEZMÉNY MIATT A GYERMEKET NEVELÕ SZÜLÕKNÉL MAGYAR IDÕK.
NOVÁK KATALIN EMMI-ÁLLAMTITKÁR: 2019-BEN IS FOLYTATÓDIK ÉS BÕVÜL AZ OTTHONTEREMTÉSI PROGRAM.
MEGKEZDÕDÖTT A REGISZTRÁCIÓ AZ ELLENZÉKI FÕPOLGÁRMESTER-ELÕVÁLASZTÁSRA.
A FIDESZ BOJKOTTÁLJA A TÚLÓRATÖRVÉNY MIATT ÖSSZEHÍVOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSNAPOT.
JOBBIK: AZ ÖNKORMÁNYZATOK NE ALKALMAZZÁK GAZDASÁGI TÁRSASÁGAIKNÁL A MUNKAIDÕKERET ÉS A TÚLÓRA EMELÉSÉT.
GULYÁS GERGELY: A BALLIBERÁLIS OLDAL KIZÁRÓLAGOS FELELÕSSÉGE, HOGY MEGJELENT A FIZIKAI FENYEGETÉS ÉS ERÕSZAK A PARLAMENTI POLITIKA ESZKÖZTÁRÁBAN.
ITM: JÖVÕRE 2 MRD FT-OS KERETÖSSZEGGEL ÚJRAINDUL AZ OTTHON MELEGE PROGRAM KONVEKTORCSERE ALPROGRAMJA.
BRFK: A RENDÕRSÉG HATÁSKÖR HIÁNYÁBAN NEM NYOMOZ AZ MTVA SZÉKHÁZÁNÁL TÖRTÉNTEK MIATT, A FELJELENTÉST A KÖZPONTI NYOMOZÓ FÕÜGYÉSZSÉGHEZ TOVÁBBÍTOTTÁK POLICE.HU.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: JEAN-CLAUDE JUNCKER MÁR RÉGEN NEM KERESZTÉNYDEMOKRATA POLITIKUS.
HA A PARLAMENT NEM FOGADJA EL A BREXITMEGÁLLAPODÁST, AKKOR CSAK 50% A KILÉPÉS ESÉLYE MONDTA A BRIT KÜLKERESKEDELMI MINISZTER.
ERDÉLYI HÍRPORTÁL: RMDSZ-SZÉKHÁZRA KITÛZÖTT MAGYAR ZÁSZLÓT PRÓBÁLTAK FELGYÚJTANI NAGYVÁRADON, DE EGY FIATALEMBER IDÕBEN MEGAKADÁLYOZTA.
OROSZORSZÁGBAN JÖVÕRE HADRENDBE ÁLLÍTJÁK AZ SZ-350 VITYAZ RAKÉTAELHÁRÍTÓ RAKÉTARENDSZERT JELENTETTE BE AZ OROSZ VÉDELMI TÁRCA.
MOSZKVA NAGYON SOK TÉMÁRÓL KÉSZ TÁRGYALNI WASHINGTONNAL ÍRTA VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK DONALD TRUMPNAK KÜLDÖTT ÚJÉVI ÜDVÖZLÕLEVELÉBEN.
A SZÍRIAI CSAPATKIVONÁS ÁTGONDOLÁSÁRA KÉRTE DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖKÖT A DÉL-KAROLINAI REPUBLIKÁNUS SZENÁTOR.
SZÍRIAI ÁLLAMI HÍRÜGYNÖKSÉG: A SZÍRIAI ELNÖK ENGEDÉLYT ADOTT IRAKNAK, HOGY A JÖVÕBEN ENGEDÉLYEZTETÉS NÉLKÜL CSAPÁST MÉRJEN AZ IÁ NEVÛ TERRORSZERVEZETRE SZÍRIA TERÜLETÉN.
KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ SAJNÁLATÁT FEJEZTE KI A DÉL-KOREAI ELNÖKNEK, HOGY NEM TUDTAK AZ ÉV VÉGE ELÕTT MÉG EGYSZER TALÁLKOZNI - KÖZÖLTE MUN HIVATALA.
ÓVINTÉZKEDÉSEKET VEZETNEK BE A NÉMET NAGYVÁROSOKBAN SZILVESZTERKOR A TERRORVESZÉLY MIATT, ÉS A NÕK ELLENI ZAKLATÁSOK MEGAKADÁLYOZÁSÁRA.
TERRORIZMUS MIATT EMELTEK VÁDAT 15 EMBER ELLEN A SKANDINÁV TURISTÁK MEGGYILKOLÁSA ÜGYÉBEN MAROKKÓBAN.
ÁPRILIS 20. HELYETT, JÚLIUS 20-ÁN TARTJÁK MEG AZ ELNÖKVÁLASZTÁST AFGANISZTÁNBAN - JELENTETTE BE A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KABULBAN.
MÁLTAI HADSEREG: EGY MÁLTAI JÁRÕRHAJÓ 69 MIGRÁNST MENTETT KI EGY CSÓNAKBÓL A SZIGETORSZÁGTÓL TÖBB MINT 200 KILOMÉTERRE.
109 ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓT ÉS HÁROM EMBERCSEMPÉSZT TARTÓZTATTAK LE A TÖRÖK HATÓSÁGOK IZMIR KORMÁNYZÓSÁGBAN.
ISMÉT TÖBB TÍZEZREN TÜNTETTEK BELGRÁDBAN ALEKSANDAR VUCIC SZERB ÁLLAMFÕ ÉS A KORMÁNY KORRUPT ÉS ELNYOMÓ RENDSZERE ELLEN.
MOSZKVA ELFOGADHATATLANNAK TARTJA, HOGY A NÉMET KANCELLÁR ÉS A FRANCIA ÁLLAMFÕ AZ UKRÁN TENGERÉSZEK SZABADON ENGEDÉSÉT KÖVETELI.
OROSZORSZÁG MINTEGY ÖTVEN TERMÉKRE BÕVÍTETTE KI AZ UKRAJNAI ÁRUCIKKEKRE KIVETETT IMPORTTILALMAT.
PETRO POROSENKO UKRÁN ÁLLAMFÕ SZOMBATON ALÁÍRTA A TÖRVÉNYT, AMELY KITERJESZTI AZ UKRAJNA ÁLTAL ELLENÕRZÖTT TERÜLETET A FEKETE-TENGEREN.
40 FEGYVERESSEL VÉGEZTEK AZ EGYIPTOMI BIZTONSÁGI ERÕK A PÉNTEKI, HÁROM EMBER ÉLETÉT KÖVETELÕ GÍZAI PIRAMSOKNÁL TÖRTÉNT BUSZOS MERÉNYLET UTÁN.
A MEXIKÓVAL KÖZÖS HATÁR LEZÁRÁSÁVAL FENYEGETÕZÖTT DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK, HA A DEMOKRATÁK NEM SZAVAZZÁK MEG A TERVEZETT FAL KÖLTSÉGVETÉSÉT.
MEGKEZDÕDÖTT AZ ÓKORI MÛEMLÉKEK HELYREÁLLÍTÁSA A KORMÁNYERÕK ÁLTAL KÉT ÉVE VISSZAFOGLALT ALEPPÓBAN.
OLASZ HÍRPORTÁLOK: MÁR JÖVÕRE BEVEZETHETIK A NAPI BELÉPÕJEGYET AZOKNAK, AKIK MEG AKARJÁK NÉZNI VELENCE ÓVÁROSÁT.
MKPK: NYOLCVANHÉT ÉVES KORÁBAN ELHUNYT MIKLÓSHÁZY ATTILA JEZSUITA PÜSPÖK, AKI A KÜLFÖLDÖN ÉLÕ MAGYAR KATOLIKUSOK PÜSPÖKE VOLT - MTI.
OMSZ: TÉLIESRE FORDUL AZ IDÕJÁRÁS AZ ÚJ ÉV ELSÕ HETÉBEN, LEHÛLÉSRE, HELYENKÉNT MÍNUSZ 10 CELSIUS-FOKRA IS LEHET SZÁMÍTANI, EMELLETT HAVAZÁS IS VÁRHATÓ.
19 HATÁRSÉRTÕT FOGTAK EL A HATÁRRENDÉSZEK NAGYLAKNÁL, IDEGENRENDÉSZETI ELJÁRÁS INDULT ELLENÜK.
FÁNAK ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ REGGEL A PEST MEGYEI TÖRTEL KÖZELÉBEN, A SOFÕR A HELYSZÍNEN MEGHALT.
20 KG MARIHUÁNÁT TALÁLTAK A NAV PÉNZÜGYÕREI EGY SZERB KISBUSZBAN A TOMPAI HATÁRÁTKELÕHELYEN, EGY 36 ÉVES SZERB FÉRFIT ÕRIZETBE VETTEK.
ORFK: A SZILVESZTERI PIROTECHNIKAI ESZKÖZÖKET DECEMBER 28-31. KÖZÖTT NAGYKORÚAK ENGEDÉLY NÉLKÜL VÁSÁROLHATJÁK, ÉS DECEMBER 31-ÉN 18 ÓRÁTÓL JANUÁR 1-JÉN 6 ÓRÁIG FEL IS HASZNÁLHATJÁK.
A PETÁRDA HASZNÁLATA TILOS, AKI ENGEDÉLY NÉLKÜL SZERZI BE, SZABÁLYSÉRTÉST KÖVET EL, ELKOBZÁS UTÁN A MAXIMÁLISAN KISZABHATÓ BÍRSÁG 150 EZER FORINT POLICE.HU.