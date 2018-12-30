2018. december 30.,
vasárnap, Dávid napja

Rendkívüli óvintézkedések közepette szilvesztereznek a német nagyvárosokban

Hír TV

2018. december 30., vasárnap 20:43

Fokozott biztonsági készültséget rendeltek el több német nagyvárosban szilveszter éjszakájára.

Az óvintézkedések részeként megduplázzák a rendőri jelenlétet és kordonokkal veszik körül a szabadtéri rendezvények helyszíneit. A tartományi belügyminiszter közölte: a rendőrség mindent megtesz azért, hogy ne forduljon elő még egyszer olyasmi, mint 2015 szilveszterén Kölnben, amikor többnyire észak-afrikai menedékkérő férfiak tömegesen zaklattak nőket. Bár a hatóságok idén nem értesültek előkészületben lévő támadásról, az elméleti terrorveszély továbbra is magas az országban.

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