Rendkívül nehéz választásról beszélt az ukrán elnök a Fehér Ház 28 pontos béketervével kapcsolatban + videó

Megosztás itt:

Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy össze kell szedniük magukat, abba kell hagyniuk a veszekedéseket és a politikai játékokat. Az amerikai elnök tervével kapcsolatban hangsúlyozta: ez a módja a béke elérésének, az ukrán elnöknek pedig csak jóvá kell hagynia. Donald Trump hozzátette: ha Volodimir Zelenszkijnek nem tetszik, akkor folytassa csak a harcot.

„Minden olyan tervet támogatunk, amely igazságos és tartós békét hoz. Ami a béketervet illeti, tudomásunk van arról, hogy Zelenszkij elnöknek bemutatták azt. Mindig is azt mondtuk, hogy ahhoz, hogy egy béketerv működőképes legyen, Ukrajnának és az európaiaknak is részt kell venniük benne.” - hangsúlyozta Kaja Kallas.

Az Origo rámutatott: miközben Brüsszelben nem a békén, hanem Ukrajna további támogatásán dolgoznak Európa megint rosszul jár: az amerikai–orosz béketerv alapján a két fél megerősíti gazdasági együttműködését, az EU pedig egyedül marad bezárkózó politikájával.