Rendkívül gyorsan terjed a majomhimlő mostani variáns, de a WHO szerint nincs szükség határlezárásokra + videó

Idén már több mint 14 000-en megfertőződtek és csaknem 600-an meghaltak majomhimlőben az ENSZ adatai szerint. A betegség gócpontja a Kongói Demokratikus Köztársaság. A Goma városától északra fekvő Nyiragongo Kórháza sok beteget fogad majomhimlő gyanújával.

A majomhimlő hirtelen fellépő magas lázzal jelentkezik, amelyet bőrkiütések, hólyagszerű bőrkiütések kísérnek. Általában gyermekek kapják el, de átterjedhet a felnőttekre is.

A majomhimlő már több országban is megjelent, és nem csak a környező államokat sújtja. Pakisztán legnagyobb városában, Karacsiban a Dzsinnah nemzetközi repülőtéren megkezdték a fertőtlenítést és a reptéri személyzet szakszerű eligazítását. Erre azért van szükség, mert legalább egy utasnál észlelték a betegséget, aki egy öböl menti országból tért haza. Emellett Svédországban és Kínában is regisztráltak már esetet, de az Egészségügyi Világszervezet szerint nincs ok a pánikra.

1970 óta tudjuk, hogy Afrikában van majomhimlő – mondta Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa, hozzátéve, hogy a kórokozó ellen létezik védőoltás, amellyel megelőzhető a fertőzés.