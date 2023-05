Reménykeltő hír érkezett az eltűnt magyar hegymászóról

Megosztás itt:

A hegymászó március 23-án indult el, hogy első magyarként mássza meg földünk legmagasabb pontját oxigénpalack és teherhordók segítsége nélkül.

Suhajda Szilárd magyar idő szerint szerda hajnalban kezdte meg a csúcsmászást. Egy ország szorított érte lélekben, felesége és néhány barátja pedig otthonukban drukkolt. Ide nyert bebocsájtást a Radar stábja.

Bár sok mindenre képes a technológia, ebben a magasságban néha több óra is eltelt, mire frissült a nyomkövető és hírt kaptunk. Szilárd 10 óra körül aztán telefonon is felhívta feleségét. A tervezettnél kicsit lassabban, de úton volt a hegymászó. Fizikailag és szellemileg is erősnek bizonyult.

Több serpa is a keresésére indult a Mount Everesten eltűnt hegymászónak – mondta a HírTV Napindító című műsorában Kollár Lajos.

Az expedíció-vezető kifejtette, hogy az ügynökség két serpát küldött a 4-es táborba, ami 8 ezer méter környékén található.

Kollár Lajos azonban leszögezte: egészen biztos, hogy a serpák nem fognak feljebb menni a 4-es tábortól, a csúcs közelébe, így Suhajda Szilárdnak kellene leérnie arra a szakaszra, hogy segítséget kapjon.

Az expedíció-vezető szerint azonban a helikopteres mentés sem kivitelezhető, az ugyanis túl veszélyes.