Rekordösszeget költött Németország a migránsokra

Aki vasárnap szavaz, legyen tisztában vele, hogy a teljes ellenzék bevándorláspárti - mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője. Brüsszel mostani bevándorláspárti vezetése most sem azon dolgozik, hogy több pénzt adjon az európai embereknek, hanem azon, hogy elvegye tőlük, és azt a migránsoknak adja – közölte a Fidesz. Takács Szabolcs államtitkár szerint az európai parlamenti választások tétje, hogy sikerül-e megtörni a bevándorláspárti elit egyeduralmát. Ma délután 16 óráig igényelheti a mozgásában akadályozott választópolgár, hogy akadálymentes szavazókörben szavazhasson. A magyarok döntő része elégedetlen az unió migrációs válságkezelésével és változást akar az Európai Unióban - állapította meg a Századvég Alapítvány közvélemény-kutatása, amely magabiztos Fidesz-KDNP győzelmet jósol. A bevándorláspárti Soros-hálózat beavatkozik az európai parlamenti választásba - hívta fel a figyelmet a Fidesz frakciószóvivője. Halász János közölte: az egyik legnagyobb Soros-szervezetet, az Avaast vetik be a voksolás befolyásolására. Az Állami Számvevőszék elnöke, Domokos László lát lehetőséget az adócsökkentésre. Elsősorban a munkára rakódó közterhek lefaragása jöhetne szóba, a lépés ugyanis javítana az ország versenyképességén - írja a Magyar Nemzet. A magyar nemzet integráns részét alkotják a magyarországi őshonos nemzetiségek, akiknek kultúrája a magyar nemzetet és az egyetemes emberiséget egyaránt gazdagítja - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Jobbikos képviselők akartak bejutni a TV2- székházába. Jakab Péter legújabb akcióját pártja Facebook-oldalán élőben közvetítette - a biztonsági szolgálat megakadályozta, hogy a képviselőket bejussanak a TV2 hírstúdiójába. A Demokratikus Koalíció az egyik legzöldebb párt az Európai Parlamentben - közölte a Demokratikus Koalíció. Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezető-helyettese azzal vádolta a kormányt, hogy nem gondolja komolyan hétpontos bevándorlásellenes csomagját. A Jobbikra nem lehet számítani Magyarország védelmében, a hatalomért és pénzért összeborultak a Soros-hálózattal, Gyurcsányékkal és ma már Brüsszel érdekeit képviselik – közölte a Fidesz. Törökszentmiklóson demonstrált a Nemzeti Légió a Mi Hazánk Mozgalom legújabb szervezete, amelyet a Magyar Gárda mintájára hoztak létre. A Mi Hazánk Mozgalom tüntetése ellen tartott tiltakozó demonstrációt a Momentum Mozgalom és a Magyar Szolidaritás Mozgalom Törökszentmiklóson. Az európai parlamenti választás után hatalomra kerülő új uniós vezetőknek a kontinens fiataljainak valódi problémáival kell foglalkozniuk a bevándorlók támogatása helyett - mondta Nacsa Lőrinc, az Ifjúsági Keresztény Szövetség elnöke. Az MSZP-nek nem volt kellő információja Heinrich Pecináról, amikor az osztrák üzletembernek eladták a Népszabadságot – mondta Harangozó Tamás, az MSZP frakcióvezető-helyettese. A szocialisták üzleteltek Pecinával – reagált a Fidesz Harangozó Tamás kijelentésére. Az MSZP adta el az osztrák üzletember érdekeltségeinek a Népszabadság szocialista tulajdonban lévő üzletrészét - emlékeztetett a Fidesz. Idegen nyelvi mérést tartanak az iskolák 6. és 8. évfolyamos tanulóinak angol és német nyelvből - közölte az Oktatási Hivatal. A magyar gazdaság egyik kitörési pontjának nevezte az élelmiszeripart Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Várda Meat Kft. új kisvárdai üzemének alapkőletételén. A Mol 5-5 forinttal emelte a 95-ös benzin és a gázolaj ár nagykereskedelmi árát. Gőzerővel zajlik a debreceni BMW-gyár területének előkészítése – közölte Szijjártó Péter. A BNP Paribas Cardif biztosító és a Medián legfrissebb felmérése szerint biztosnak érzik állásukat a magyar munkavállalók. Brüsszel a külföldi spekulánsok érdekeit védve támadja a 2014 óta érvényben lévő magyar földtörvényt - közölte az Agrárminisztérium. Az osztrák szövetségi elnök felmentette tisztségükből az Osztrák Szabadságpárt minisztereit a külügyminiszter, Karin Kneissl kivételével, aki az FPÖ-t képviseli a kormányban, de nem tagja a pártnak. Az osztrák államfő kedd esti televíziós beszédében arra kérte az osztrákokat, hogy az elmúlt napok belpolitikai botrányai miatt ne forduljanak el a politikától, vegyenek részt a vasárnapi európai parlamenti választásokon. Öngyilkosságot kísérelt meg ausztriai börtönében a vonatok kisiklatásának tervével vádolt iraki menedékkérő. Hétfőre tűzte ki az ellenzéki kezdeményezésű bizalmi szavazást Sebastian Kurz osztrák kancellár ellen Wolfgang Sobotka parlamenti elnök. A bizalmatlansági indítványt Kurz ellen Peter Pilz, az ellenzéki Liste Jetzt vezetője kezdeményezte. A kisebb koalíciós partner Osztrák Szabadságpárt és az ellenzéki szociáldemokraták úgy nyilatkoztak: nem kizárt, hogy megszavazzák. Az ukrán elnök megállapodott a frakciók vezetőivel a parlament feloszlatásáról. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök július 21-re tűzte ki az előrehozott parlamenti választásokat. Készülő terrorcselekményt akadályoztak meg Oroszországban, Kolcsuginban. A két fegyveres ellenállást tanúsított az őrizetbe vételkor, ezért tűzharcban végeztek velük. Erőszakba torkollt Indonézia fővárosában az áprilisi elnökválasztáson alulmaradt Prabowo Subianto tábornok támogatóinak a demonstrációja, s a helyi médiumok beszámolói szerint az összetűzéseknek több halálos áldozatuk is van. Theresa May brit miniszterelnök közölte: a brit EU-tagság megszűnésének törvénybe foglalását célzó tervezet lehetővé teszi az alsóházi képviselőknek, hogy szavazzanak egy újabb népszavazás lehetőségéről is. Az egyiptomi biztonsági erők tizenhat feltételezett szélsőségessel végeztek a Sínai-félsziget északi részén. A Human Rights Watch nemzetközi jogvédő szervezet azzal vádolja a szíriai titkosszolgálatot, hogy önkényesen tart fogva és zaklat embereket a lázadóktól visszafoglalt területeken. Leégett az egykori István-malom épülete Békéscsabán. Újabb légi biológiai szúnyoggyérítés lesz a Balatonnál május 23-24-én - rossz idő esetén 27-én - kétezer hektárnyi területen a Balatoni Szövetség szervezésében. Vádat emelt a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség egy volt rendőrtiszt és két magánnyomozó ellen, mert utóbbiak nyilvántartási adatokat kértek és kaptak a rendőrtől. Felszámoltak egy miskolci kannabiszültetvényt; a marihuánatermesztő párost elfogták a rendőrök. Hamis okmányok kiállításáért emeltek vádat egy okmányirodai ügyintéző ellen, aki mintegy kétszáz hamis útlevelet és személyazonosító igazolványt állított ki nem uniós polgároknak 2015 júniusa és 2016 decembere között. Fellebbezett az elsőfokú ítélet ellen az a kurd férfi és nő, akit terrorizmus finanszírozásában mondott ki bűnösnek a Szegedi Törvényszék. Fucsovics Márton a japán Daniel Taróval bejutott a negyeddöntőbe a genfi salakpályás férfi tenisztorna páros versenyében. Idén is ott lesz a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny mezőnyében a csíkszeredai Team Novák csapata. Hét magyar vesz részt az öttusázók világkupa-sorozatának negyedik versenyén, Prágában. Babos Tímea bejutott a selejtező második fordulójába a francia nyílt teniszbajnokságon. Kiss Péter aranyérmet szerzett a KL1-es kategóriában a Poznanban zajló para kajak-kenu Európa-bajnokságon. Férfi kosárlabda NB I, negyeddöntő, második mérkőzések: Atomerőmű SE - Szolnoki Olaj KK 97:103; KTE-Duna Aszfalt - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 56:85