Rekordévet zártak tavaly az olasz múzeumok

A Pantheonban bevezetett új belépőjegy miatt várhatóan csökken majd a látogatók száma. Ugyanakkor Gennaro Sangiuliano kulturális miniszter emlékeztetett rá, hogy a belépőjegyet még Elon Muskkal is megfizettette. Hozzáfűzte: sok olasz múzeum és program látogatható ingyenesen Olaszország "nagyvonalúságának" köszönhetően, és számos kedvezményt is biztosítanak, például 18 éven aluliak számára ingyenes belépést fizetős múzeumokba.

