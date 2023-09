Rekord mennyiségű csapadék esett Hong Kongban

Megosztás itt:

Utcákat változtatott folyóvá a heves esőzés Hong Kong-ban. A vízözön elárasztotta a bevásárlóközpontokat és a metróállomásokat. A hatóságok bezárták az iskolákat és arra kérték a dolgozókat, hogy maradjanak otthon.

Sajtóinformációk szerint a csapadék mennyisége 140 éves rekordot döntött meg. A hegyvidéki terepen pedig földcsuszamlás veszélyére figyelmeztettek.

Tetőket tépett le az orkán erejű szél Ausztráliában. A vihar a légi közlekedésben is fennakadásokat okozott. Több járatot töröltek, de volt ahol csak későbbre időzítették az indulást biztonsági okok miatt.

Japánban a Yun-yeung trópusi vihar okozott fennakadásokat. A meteorológiai szolgálat figyelmeztetést adott ki lehetséges sárlavinákra, az alacsonyan fekvő területeken áradásokra, valamint megduzzadt folyókra.

Görögországban a hét eleje tartó özönvízszerű esőzések kettévágták az országot. A pár nap alatt több métert emelkedő vízszintek miatt az emberek a tetőkre mászva várták a mentőcsapatokat. A Daniel nevű vihar az Athén körüli Attika régióra is lecsapott, a fővárosban is több utat és metróállomást elöntött a víz. Az ítéletidő a környező országokra is kezd átterjedni.

Míg a fenti országok az áradással küzdenek. Addig Bolíviában egy több ezer hektáros erdőben hatalmas erdőtűz söpört végig.