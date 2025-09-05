Rejtélyes halálesetek az AfD-nél: hét jelölt halt meg az észak-rajna-vesztfáliai választások előtt + videó
2025. szeptember 05., péntek 15:30
| Hír TV
Döbbenetes tragédiasorozat rázta meg az Alternatíva Németországért (AfD) pártot: hét jelöltjük halt meg rövid időn belül az észak-rajna-vesztfáliai tartományi választások előtt. Bár a rendőrség szerint természetes okok állnak a háttérben, a közvélemény és a szakértők kételkednek, a közösségi médiában pedig elszabadultak az összeesküvés-elméletek.
Őrizetbe vettek Szicíliában három marokkói állampolgárt két magyar turista elleni nemi erőszak gyanújával - közölték pénteken a cataniai hatóságok a szicíliai sajtó jelentése szerint. A sokkos állapotban megtalált fiatal nők már biztonságban vannak.
Csütörtök délután vérfagyasztó tragédia rázta meg Soroksár Újtelep útját. Egy 30 éves férfi, Gyula, késsel végzett 67 éves édesanyjával, Zsuzsannával, miközben azt üvöltötte, „Én vagyok az Isten!” A zavart elkövető a segíteni próbáló szomszédokat is megfenyegette. A budapesti lakónegyed sokkos állapotban gyászolja a szeretett Zsuzsát, miközben a rendőrség sokkolóval fékezte meg a dühöngő gyilkost.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Döbbenetes diplomáciai összecsapás rázta meg Európát! Donald Trump csütörtökön kíméletlenül szembesítette Zelenszkijt, Macront és Von der Leyent azzal, hogy az EU az orosz olaj vásárlásával finanszírozza Putyin háborúját. A patrióta Magyarország és Szlovákia mellé állva Trump lerántotta a leplet az EU álszent politikájáról, megalázó vereséget mérve a brüsszeli elitre.
Mind Oroszország, mind Ukrajna számára biztonsági garanciákat kell kidolgozni, Moszkva ezeket tiszteletben fogja tartani - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken Vlagyivosztokban, a Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén.