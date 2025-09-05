Keresés

Híradó
2025. 09. 05. Péntek
Külföld

Rejtélyes halálesetek az AfD-nél: hét jelölt halt meg az észak-rajna-vesztfáliai választások előtt + videó

2025. szeptember 05., péntek 15:30

Döbbenetes tragédiasorozat rázta meg az Alternatíva Németországért (AfD) pártot: hét jelöltjük halt meg rövid időn belül az észak-rajna-vesztfáliai tartományi választások előtt. Bár a rendőrség szerint természetes okok állnak a háttérben, a közvélemény és a szakértők kételkednek, a közösségi médiában pedig elszabadultak az összeesküvés-elméletek.

„Én vagyok az Isten!” – horror Soroksáron: fiú szúrta halálra anyját, sokkolóval fogták el

Csütörtök délután vérfagyasztó tragédia rázta meg Soroksár Újtelep útját. Egy 30 éves férfi, Gyula, késsel végzett 67 éves édesanyjával, Zsuzsannával, miközben azt üvöltötte, „Én vagyok az Isten!” A zavart elkövető a segíteni próbáló szomszédokat is megfenyegette. A budapesti lakónegyed sokkos állapotban gyászolja a szeretett Zsuzsát, miközben a rendőrség sokkolóval fékezte meg a dühöngő gyilkost.

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Trump kíméletlen leleplezése: Zelenszkij, Macron és Von der Leyen bukása az EU képmutató politikája miatt

Trump kíméletlen leleplezése: Zelenszkij, Macron és Von der Leyen bukása az EU képmutató politikája miatt

 Döbbenetes diplomáciai összecsapás rázta meg Európát! Donald Trump csütörtökön kíméletlenül szembesítette Zelenszkijt, Macront és Von der Leyent azzal, hogy az EU az orosz olaj vásárlásával finanszírozza Putyin háborúját. A patrióta Magyarország és Szlovákia mellé állva Trump lerántotta a leplet az EU álszent politikájáról, megalázó vereséget mérve a brüsszeli elitre.
Putyin a biztonsági garanciákról beszélt

Putyin a biztonsági garanciákról beszélt

 Mind Oroszország, mind Ukrajna számára biztonsági garanciákat kell kidolgozni, Moszkva ezeket tiszteletben fogja tartani - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken Vlagyivosztokban, a Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén.
