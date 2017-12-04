2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

Reagáltak az újabb észak-koreai hadgyakorlatra

Hír TV

2017. december 4., hétfő 08:26

Minden eddiginél nagyobb közös hadgyakorlatba kezdett Dél-Korea és az Egyesült Államok. Az ötnapos program alatt 230 harci repülő és 12 ezer amerikai katona vesz részt. A gyakorlat során észak-koreai nukleáris és rakétatámadást szimulálnak, és annak elhárítását gyakorolják.

Múlt szerdán Észak-Korea újabb interkontinentális rakétát lőtt fel, amely csaknem ezer kilométer megtétele után a Japán-tengerbe zuhant. Phenjan később bejelentette: hogy rendelkeznek olyan rakétával, ami elér akár Washingtonig is. A kommunista rezsim szerint a hadgyakorlat provokáció, ennek időpontját azonban már korábban kitűzték.

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