Rapid extra – Fehér füst, új remény! + videó

Robert Francis Prevost bíborost választotta pápává a konklávé, aki a XIV. Leó nevet vette fel. Elemzők szerint meglepően gyors volt a választás, és az is, hogy egy nem túl ismert embert választottak Szent Péter trónjára. Az, hogy miért ezt a nevet vette fel, az az elkövetkezendő napokban derül ki. Nagy változás ez az új pápa életében is, a legtöbben nem is remélték, hogy ő lesz Ferenc pápa utóda. Robert Francis Prevost bíboros 1955. szeptember 14-én született Chicagóban, az Egyesült Államokban, hosszú évekig szolgált misszionáriusként Peruban, a Vatikán egyik meghatározó alakja volt. A pápaválasztást elemezte a Rapid extra adásában Kreft-Horváth Márk, a Magyar Nemzet újságírója és Sitkei Levente, a Magyar Nemzet lapszerkesztője, aki a különösen jártas ebben a témában is.

Egy olyan embert választottak pápává, akire senki sem számított- fogalmazott Sitkei Levente. A szakértők szerint beszédében arra utalt, hogy mindenki pápája akar lenni, vagyis követi Ferenc pápa örökségét. Sitkei kiemelte, hogy a várakozó tömeg, a zarándokok felemelték zászlóikat, amikor felszállt a fehér füst, akkor látszott, a jelenlévők egy közösséget alkotnak, bárhonnan is jöttek. Testévek álltak ott és senkiben sem volt nemzeti féltékenység. Kiemelte, hogy ez nem a kivagyiságról szól, hanem egy 1 milliárd 400 ezres közösségről, amelynek a bíborosai bátran vállalták döntésüket. Kreft-Horváth Márk felvetésére, hogy mindeni együtt imádkozott, Sitkei azt válaszolta, hogy ez a béke maga. További részletek a Rapid extrában.

