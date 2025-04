Rapid extra – Elhunyt Ferenc pápa, a béke nagykövete + videó

Megosztás itt:

A pápa egészségügyi állapota az utóbbi időben nagyon megromlott, szokatlan módon előre rendelkezett temetéséről is, amely olyan szerény lesz, mint ahogyan élt. Húsvétvasárnap még az urbi et orbi áldást adott, de beszédét nem ő olvasta fel. Az egyházfő 2013 márciusa óta, több mint tíz éven át vezette a katolikus egyházat. Ferenc pápa a római katolikus egyház 266. pápája volt. Jorge Mario Bergoglio néven született Argentína fővárosában, aki megválasztásakor pápai nevének a Ferencet választotta Assisi Szent Ferenc tiszteletére. Hivatali ideje alatt többször ellátogatott Magyarországra. Rendszeresen felszólalt a globális béke érdekében. A Rapid extrában Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője és Sitkei Levente lapszerkesztőnk beszélt a szomorú eseményről.

Nagyon különleges húsvéthétfő ez, a szomorú esemény miatt – így kezdte a beszélgetést Néző László. Hozzátette azt is, hogy Ferenc pápa örökségéről még sokat fogunk beszélni Rapid című műsorunkban is.

Sitkei Levente kiemelte, nem hagyományos módon vezette az egyházat, de szigorúan nézve a pápa is ember. Kiemelte, hogy a Szentatya saját képére tudja formálni a katolikus egyházat, de a hitelvek változásáról nem lehet szó. Ferenc pápa esetében az elesettek és a szegények védelme, a puritánság volt fontos, amit ő is betartott- tette hozzá. Sitkei szerint , bár meredek kijelentésnek tűnhet , de a II.vatikáni zsinat óta a Szentszék átalakult és lehajolt azokhoz, akik segítségre szorulnak. Mint fogalmazott, hiába vannak a világban gondok, Ferenc pápa mondatai arra utaltak, hogy mindig van remény, ez is az örökségének tekinthető, ez is bizonyítja, hogy egyszerre tudott egy kedves megértő ember lenni és a tisztelt Szentatya lenni.

Néző László emlékeztetett arra is, hogy a Nyugaton egyre több templom szűnik meg, mégis sokan keresztelkednek meg és a fiatalokat is magához tudta vonni Ferenc pápa.

Sitkei beszélt arról is, sok általa ismert fiatal már böjtöl is, ami vélhetően a Szentatya mondatainak is köszönhető.

Kollégáink rátértek arra is, amit már sokszor kifejtettünk, hogy Ferenc pápa a békét szorgalmazta, viszont most, halála után azok is elismerik érdemeit és gyászolják, akik a háború pártján állnak. Sokkoló élmény ez mindenkinek, sokan úgy érzik, mintha megállt volna az idő. Ferenc pápa magyarokkal való kapcsolatát sem hagyták ki kollégáink, mert mi az értékelvű politizálást tartjuk szem előtt, ezért is volt fő szövetségesünk a Szentatya. Hogy mi történik a pápa halála után, arról is beszéltek munkatársaink. Bővebb elemzést láthatnak a Rapid extrában.

