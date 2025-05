Rapid délutáni friss – Nemzetközi színpadra került a kémügy + videó

Megosztás itt:

Információmorzsákból dolgozik a sajtó a kémügyben – jelentette ki Gábor Márton, majd hozzátette, amit eddig megtudtunk, az is felháborító. Nem mellékesen a nemzetbiztonsági bizottság ülésén elhangzottakat ötven évre titkosították. Kollégáink hozzátették azt is, hogy már nemzetközi színpadra került a botrány, ugyanis Orbán Viktor találkozik a NATO ffőtitkárával, mivel Ukrajna nem tagja a szövetségnek, viszont beavatkozott egy tagállam folyamataiba. Munkatársaink azt feltételezik, hogy erről a megbeszélésről is csak egy szűkszavú közleményt adnak ki.

Közben kiderült, hogy már kitiltották Magyarországról azt az ügynököt is, aki feltehetően kapcsolatban áll Magyar Péterrel, ugyanis amikor a Tisza-vezér tavaly Ukrajnában járt, ő vette szárnyai alá a pártelnököt.

