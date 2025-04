Rapid délutáni friss – Egyre távolabb kerül az EU a békétől + videó

Megosztás itt:

Haraszti Gyula azonnal idézett a Néppárt állásfoglalásból, miszerint továbbra is fegyverekkel kell támogatni Ukrajnát és sürgősséggel fel kell venni az EU-ba, valamint integrálni kell az ottani hadiipart és kiképző katonákat kell küldeni a térségbe. De az is bekerült ebbe a nyilatkozatba, hogy korlátozni kell az orosz Roszatom tevékenységét, sőt kinyitottak egy kiskaput is, hogy Ukrajna csatlakozhasson a NATO-hoz.

Kis Ferenc szerint ezek a felvetések is arra utalnak, hogy az unió egyre távolabb kerülhet a békétől. Magát a nyilatkozatot elképesztőnek tartja. Megjegyezte azt is, hogy olyan kitételeket fogalmazott Weber csapata, miszerint nem az egyes fejezetek lezárásakor, hanem a végső csatlakozási dokumentumról szavazhatnak a tagországok, ahol már nem él a vétójog. Megjegyzésként annyit, ez az egyik legdurvább gondolat, ugyanis ha ez megvalósulna, Magyarország sem szólhatna bele a folyamatba.

Miután mindenki felhördült ezen, térjünk is át a Fővárosi Közgyűlésre, ahol a Tisza Párt EP-képviselője, Kollár Kinga nem jelent meg. Kollégáink szerint ez azért történhetett, mert félt a kínos kérdésektől, ugyanis, mint arról már sokszor beszámoltunk, egy brüsszeli bizottsági ülésen azt mondta, hogy a magyar ellenzéknek az nagyon jó, ha országunk nem kapja meg az uniós forrásokat, mert így csökken az emberek életszínvonala, ezért fognak például a Tisza Pártra szavazni 2026-ban.

Közben Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője benyújtott egy összeférhetetlenségi indítványt is Kollár Kingával kapcsolatban a főpolgármesternek. Minderről többet a Rapidban.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: képernyőfotó