Rapid délelőtti friss – A Vatikán már a pápaválasztásra készül + videó

– A remény tovább él Ferenc pápa halála után is – fogalmazott Sitkei Levente. Kiemelte, a szentatya és elődei, mondhatni, kitapostak egy ösvényt, egy utat, a katolikus közösség is egyben marad.

Megjegyezte, a Vatikánban a gyász ellenére nem állt meg az élet, a temetésre készülnek, de közben már a pápaválasztásra is. Mivel minden titkos, a Szentszék nem szivárogtat, sőt a Magyar Püspöki Konferencia is arra figyelmezteti a médiát, hogy csak a hivatalos forrásokból tájékozódjanak.

Azt is próbálták munkatársaink elemezni, milyen beállítottságú lehet az új pápa. Odrobina Kristóf kérdésére Sitkei Levente azt válaszolta, ez is több lehetőséget vet fel. Folytathatja Ferenc pápa útját, de lehet olyan személy is, aki ehhez még új dolgokat hozzátesz. Ez nem politikai kérdés, hanem az egyházi döntés lesz. Szóba került a nemzetközi sajtó latolgatása is, miszerint az európai jelöltek között kiemelkedik Erdő Péter magyar bíboros, aki konzervatív nézetei ellenére a liberálisok körében is tisztelik. Híres arról, hogy támogatja az ortodox keresztények felé irányuló pápai segítségnyújtást. Sitkei szerint ez nem olyan lesz, mint egy világi esemény, ahol a legszebb mosolyért jár díj, teljesen más szempontok alapján választják majd ki az arra érdemes pápát a jelöltek közül. További részletek a Rapidban.

Forrás: Magyar Nemzet

