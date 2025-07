Rapid délelőtti friss – A templom sem szent az ukrán nacionalistáknak + videó

Megosztás itt:

Kertész Dávid azzal kezdte, hogy napról napra lehet látni, hogy az ukrán sovinizmus milyen méreteket ölt. A felgyújtott templomon is olyan feliratok jelentek meg, mint „Magyarok a késre!”, valamint „Takarodjanak a magyarok!” – tette hozzá. Emlékeztetett arra, hogy ezeket a szólamokat nem most találták ki, hanem már évekkel a háború előtt ugyanezek hangzottak el, ezeket ordibálták akkor is, amikor Ungváron egy kislányról letépték a kokárdát március 15-én, és akkor is, amikor a KMKSZ (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség) székházát felgyújtották.

Tették mindezt azután, hogy agyonverték az ukrán toborzók Sebestyén József honfitársunkat. Kertész Dávid szerint itt nem csak hangoskodásról van szó, hanem szabad szemmel is látható, hogy ezek bizony drámai tettek. A magyarok elleni atrocitások egy olyan szintre léptek, amelyek emberi életeket követelnek vagy veszélyeztetnek.

Gábor Márton szerint az ukrán szélsőségesek célja, hogy kiűzzék Kárpátaljáról az őshonos magyar kisebbséget, ami ellen az ukrán adminisztráció nem tesz semmit. Evezzünk hazai vizekre, ha már a Tisza-vezér is ezt tette Tokajban, igaz, a lapát helyett inkább a telefonját nyomkodta. Történt ugyanis, hogy a bukott exjobbikos Jakab Péter bejelentette, hogy az óellenzék egy közös formációban indul a 2026-os választáson azért, hogy a tiszásoknak ne legyen kétharmada az Országgyűlésben. Kollégáink szerint ez az elképzelés olyan, mint halottnak a csók.

